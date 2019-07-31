قدم: صلاح وبلماضي على قائمتي أفضل لاعب ومدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم.

التفاصيل:

يوجد بالقائمة النجم المصري محمد صلاح بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس هذه القائمة.

ويوجد بالقائمة ثلاثة لاعبين من ليفربول الإنجليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ووصيف الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ)، هم السنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايم بجانب صلاح.

كان صلاح بجانب رونالدو في القائمة النهائية لعام 2018، والتي حصدها الكرواتي لوكا مودريتش (أبرز الغائبين عن القائمة الحالية) وحل صلاح ثالثًا وقتها.

جوائز #TheBest من FIFA 👑

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

– 🇵🇹 كريستيانو رونالدو

– 🇳🇱 فرانكي دي يونج

– 🇳🇱 ماتيس دي ليخت

– 🇧🇪 إدين هازارد

– 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 هاري كاين

– 🇸🇳 ساديو ماني

– 🇫🇷 كيليان مبابي

– 🇦🇷 ليونيل ميسي

– 🇪🇬 محمد صلاح

– 🇳🇱 فيرجيل فان دايك

للتصويت ⬅️ https://t.co/XRPjjQ8Tdu pic.twitter.com/eOlwYMmK6z — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) July 31, 2019

كيف يتم الاختيار؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الأفضل في العالم من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل منها، وهي اختيارات الجماهير عبر موقع (فيفا)، واختيارات مدربي منتخبات العالم، واختيارات قادة منتخبات العالم، واختيارات الإعلاميين من كل دول العالم المسجلين لدى الاتحاد الدولي للعبة.

يتم اختيار ثلاثة لاعبين في كل تصويت أو اختيار، ويحصل صاحب المركز الأول في التصويت على 5 نقاط والثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم الكشف عن القائمة النهائية للجائزة والتي تضم 3 لاعبين فقط في وقت لاحق، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الأفضل في العالم خلال حفل سيقام في مدينة ميلان الإيطالية في 23 سبتمبر / أيلول المقبل.

وجاءت قائمة الأفضل الأولية المكونة من 10 لاعبين كالتالي:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)

الهولندي فرينكي دي يونغ (أياكس الهولندي – برشلونة الإسباني)

الهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس – يوفنتوس)

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)

البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني)

السنغالي ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الهولندي فيرغيل فان دايك – (ليفربول)

جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري

بلماضي ينافس على أفضل مدرب بالعالم

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن القائمة الأولية المكونة من 10 أسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب في العالم عن الموسم الماضي.

تصدر الجزائري جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، هذه القائمة، كأول عربي وأفريقي يتم ترشيحه لهذه الجائزة منذ انطلاقها في عام 2010، إلى جانب أسماء آخرى أبرزها على الإطلاق الإسباني بيب غوارديلا والألماني يورغن كلوب والفرنسي ديدييه ديشامب.

وجاءت القائمة الأولية للمرشحين مكونة من 10 مدربين هم: