الأهلي يؤكد تفوقه على الزمالك في ختام الدوري المصري

اختتم النادي الأهلي مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018 / 2019 بفوز على غريمه التقليدي الزمالك 1- صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 الأخيرة من الدوري.

وأكد الأهلي بذلك الفوز تفوقه على الزمالك بعدما نجح في تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم.

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يدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للتونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى ثمانية.

استغل معلول كرة مرتدة من الحارس عماد السيد بعد تسديدة وليد سليمان من ركلة حرة ليضعها في المرمى في الدقيقة 59.

تلقى لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو البطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بديل الضائع في المباراة.

رفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني.

الأهلي بطل الدوري: