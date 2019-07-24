شاهد: الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه

توّج فريق الأهلي، الأربعاء، بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه.
بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 77 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 48 نقطة في المركز الخامس.
وفي مباراة ثانية مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين، فاز الزمالك على ضيفه الاسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.
وتقدّم الزمالك بهدف عبر محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 15، وردّ الاسماعيلي بالتعادل عن طريق الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 37.
وردّ الزمالك بالهدفين الثاني والثالث عن طريق أحمد السيد زيزو وعمر السعيد في الدقيقتين 47 و59.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 43 نقطة في المركز السابع.
وجاء تتويج الأهلي باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة حيث اتسع فارق النقاط بينه وبين الزمالك الوصيف إلى خمس نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.