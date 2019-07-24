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شاهد: الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه

24/7/2019

توّج فريق الأهلي، الأربعاء، بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه.

الأهلي بطلا للدوري المصري بعد ثلاثية في شباك المقاولون:
  • تغلب الأهلي على ضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.
  • أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله التونسي علي معلول في الدقيقة 26.
  • أضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و71 من عمر اللقاء.
  • جاءت الدقيقة 91 لتشهد هدف حفظ ماء الوجه للمقاولون العرب عبر سيف الدين الجزيري.

بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 77 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 48 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين، فاز الزمالك على ضيفه الاسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

وتقدّم الزمالك بهدف عبر محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 15، وردّ الاسماعيلي بالتعادل عن طريق الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 37.

وردّ الزمالك بالهدفين الثاني والثالث عن طريق أحمد السيد زيزو وعمر السعيد في الدقيقتين 47 و59.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 43 نقطة في المركز السابع.

وجاء تتويج الأهلي باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة حيث اتسع فارق النقاط بينه وبين الزمالك الوصيف إلى خمس نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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