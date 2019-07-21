الجزائر: تكريم محاربي الصحراء بأعلى وسام وطني

منح الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أعلى وسام وطني، للمنتخب الجزائري لكرة القدم المتوج بكأس أفريقيا للأمم للمرة الثانية في تاريخه.

جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي لمحاربي الصحراء بقصر الشعب، أحد القصور التي تقام بها الاحتفالات الرسمية، بالعاصمة الجزائر.

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كرمت الرئاسة الجزائرية، المدرب جمال بلماضي وطاقمه واللاعبين المتوجين بالتاج القاري، بوسام بدرجة "عشير"، بحسب الإذاعة الرسمية.

وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير"، هو أعلى وسام وطني تمنحه الدولة الجزائرية كاعتراف لكل من ساهم في إعلاء مكانة الوطن وتعزيزها، من مدنيين أو عسكريين.

قال بن صالح في كلمته مخاطبا اللاعبين والجهاز الفني للخضر "قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".

خاطب بن صالح اللاعبين قائلا "لأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية".

تطرق الرئيس المؤقت في كلمته إلى الجسر الجوي الذي سمح بنقل حوالي 15 ألف مشجع إلى القاهرة لتشجيع "الخضر". وقال إن "الدولة بكل مكوناتها بما فيها الحكومة والمؤسسة العسكرية لم تدخر أي جهد لتوفير الدعم الضروري لكم وللسماح لمواطنينا التنقل بعدد كبير إلى مصر لمناصرتكم".

التتويج