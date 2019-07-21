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الجزائر: تكريم محاربي الصحراء بأعلى وسام وطني

حظي المنتخب الجزائري باستقبال أسطوري من الجماهير
حظي المنتخب الجزائري باستقبال أسطوري من الجماهير
21/7/2019

منح الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أعلى وسام وطني، للمنتخب الجزائري لكرة القدم المتوج بكأس أفريقيا للأمم للمرة الثانية في تاريخه.

جاء ذلك خلال حفل استقبال رسمي لمحاربي الصحراء بقصر الشعب، أحد القصور التي تقام بها الاحتفالات الرسمية، بالعاصمة الجزائر.

التفاصيل
  • كرمت الرئاسة الجزائرية، المدرب جمال بلماضي وطاقمه واللاعبين المتوجين بالتاج القاري، بوسام بدرجة "عشير"، بحسب الإذاعة الرسمية.
  • وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير"، هو أعلى وسام وطني تمنحه الدولة الجزائرية كاعتراف لكل من ساهم في إعلاء مكانة الوطن وتعزيزها، من مدنيين أو عسكريين.
  • قال بن صالح في كلمته مخاطبا اللاعبين والجهاز الفني للخضر "قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية".
  • خاطب بن صالح اللاعبين قائلا "لأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية".
  • تطرق الرئيس المؤقت في كلمته إلى الجسر الجوي الذي سمح بنقل حوالي 15 ألف مشجع إلى القاهرة لتشجيع "الخضر". وقال إن "الدولة بكل مكوناتها بما فيها الحكومة والمؤسسة العسكرية لم تدخر أي جهد لتوفير الدعم الضروري لكم وللسماح لمواطنينا التنقل بعدد كبير إلى مصر لمناصرتكم".
التتويج
  • فاز المنتخب الجزائر الجمعة بكأس أفريقيا 2019، بعد تغلبه على السنغال بهدف دون رد.
  • في وقت سابق السبت، وصل محاربو الصحراء إلى الجزائر غداة تتويجهم بالنسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا، حيث حظوا باستقبال أسطوري من عشرات الآلاف من الجماهير التي كانت في انتظارهم.
  • بذلك اللقب، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى لقبين أفريقيين، فاز بأولهما عام 1990، بينما يتصدر "الفراعنة" المنتخبات الأكثر فوزًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.
المصدر : وكالات
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