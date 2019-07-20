كيف تعامل المغردون السعوديون مع فوز الجزائر بأمم أفريقيا؟

أثار فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية فرحة عارمة في مختلف الأقطار العربية، ولكن بدا ملفتا أن عددا من المغردين السعوديين لم يكونوا سعداء بهذا الفوز.
وفي حين اكتفى رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بتغريدة قصيرة "الله ينصر ويوفق رجال الجزائر الأبطال" تجاهلت غالبية الحسابات الرسمية والمقربة من دوائر صنع القرار التعليق على المباريات وفوز الجزائر بها، بينما غردت حسابات أخرى وبعضها مقرب من الدوائر الحاكمة تنتقد المنتخب وحتى الجماهير الجزائرية.
ويبدو أن بعض المغردين السعوديين لم يغفروا للجماهير الرياضية الجزائرية بعض المواقف المنتقدة للسياسة السعودية خصوصا تجاه فلسطين التي تسكن بعمق في قلوب الجزائريين وتحضر باستمرار في هتافاتهم بالملاعب والمدرجات داخل وخارج الجزائر.
سيطرة سنغالية كاملة على مُجريات المباراة الأمر الذي حوّل لاعبي الجزائر لقطط وديعة أمام فهود السنغال. أداء جزائري مُخجِل بعد أن أحرزوا هدفاً بالصُدفة. #السنغال_الجزائر
— د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) July 19, 2019
لأصحاب الذاكرة الهَشّة .
هذا غيض من فيص ..
وارفع رأسك أنت سعودي 💚 https://t.co/bELcn3gvtA
— د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) July 19, 2019
أتمنى أن يكون نهائي "كأس الأُمم الأفريقية" سنغالياً بعد أن سَعدتُ بخروج تونس. لم ننس تهكُم التونسيون وبقية العُربان بالمنتخب السعودي في كأس العالم الأخير. لم ننس خمسة وخميسة، ولا الخيمة والبعير. هذا رأيي، ومن أراد تشجيع الجزائر فهو حر. بالتوفيق لفهود السنغال. #السنغال_الجزائر
— د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) July 19, 2019
نبارك لمصر نجاح البطولة والتي أكدت نجاح #مصر في تجاوز الإرهاب وأنها بلد الأمن والأمان ونبارك لهم عودة الجمهور للمدرجات وتجاوز وطي صفحة #الإخوان#الجزائز_السنغال
— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) July 19, 2019
#كأس_الأمم_الأفريقية ،، في كأس العالم للشباب في كرة اليد 2017 والمقامة بالجزائر ، كانت كل الجماهير في الصالة وبلا استثناء تشجع الفرق الأجنبية ضد المنتخب السعودي ،، وصرّحت بذلك لصحافتهم وتلفزيونهم في حينها ولم يظهر تصريحي الا في واحدة فقط من الصحف .#السنغال_الجزائر
— تركي الخليوي (@tkhelaiwi) July 19, 2019
رغم أن مشاهدتي وتشجيعي لكرة القدم لا تشملان الا فرق #انجلترا فقط ألبتة.
وهذا من 25 عاما
اليوم
أشجع #السنغال ..!
البلد المستقر،المحبوب،المتأنسن،الأصيل ديمقراطيا،الذي يعرف كيف أتى وذهب زعماؤه.؟
التشجيع.. لا قومية له
الله..المستعان ..!
#الجزائر#السنغال
— Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) July 19, 2019
تغريدتي التي ايدت فيها #السنغال أخذت معنى مغايراً
فالتغريدة شخصية لساكن في لندن،منذ أكثر من عقود لايملك صفة سياسية ولا يؤمن بما يسمى بالأمة العربية،ولا يشجع أحداً للونه،جنسه،قوميته .معتنقآًالانسنة،التسامح،حق التعبير،حق الذوق،حق الاختيار ،حق الحب والإعجاب.
انا
نايم على جنبي المريح https://t.co/3MqQQHiVGF
— Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) July 19, 2019
يارجال الفوز السنغال ان شاء الله الجزائر وتونس لو نلعب ضد اسرائيل شجعت اسرائيل
— عايض بن حمد الدوسري (@abohamd993) July 19, 2019