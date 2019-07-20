فلسطين وأبو تريكة في نهائي أفريقيا واحتفالات عربية بفوز الجزائر

ألهمت المباراة النهائية لمنتخب الجزائر، أمس هتافات جماهيرية تضامناً مع فلسطين، واللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، واحتفالات عربية واسعة بفوز الجزائر في كأس الأمم الأفريقية

عمت الاحتفالات الجزائر والعالم العربي، كما احتفلت الجالية الجزائرية والعربية باللقب الثاني للخضر في بعض دول العالم وخاصة فرنسا.

جماهير #الجزائر تهتف باسم اللاعب المصري #محمد_أبو_تريكة عند الدقيقة ٢٢ من نهائي كأس الأمم الأفريقية pic.twitter.com/x6Dy9yiJ2a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2019

أبو تريكة الحاضر الغائب

هتفت جماهير جزائرية متواجدة في استاد القاهرة الدولي، في الدقيقة 22 من المباراة النهائية مع السنغال، مجدداً لمحمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقاً.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة للجمهور الجزائري وهو يردد "الله أكبر يا تريكة" قبل الانتقال إلى الهتاف الشهير "يا يا يا تريكة".

بدوره هنأ أبو تريكة منتخب الجزائر على فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقال في تغريدة له على تويتر:

"وختامها جزائر. مبروك لمنتخب الجزائر على بطولة كأس الأمم الافريقية. لقب مستحق عن جدارة".

أضاف أبو تريكة، في تصريحات لشبكة بي إن سبورت، عقب المباراة: "من الأشياء القليلة التي اجتمع عليها العرب مؤخرا هو منتخب الجزائر".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية يهنئ #الجزائر بفوزها ببطولة أمم أفريقيا 2019 #الجزاير_السنغال pic.twitter.com/m1MsAEmOMZ — helal wael (@helal_wael_) July 19, 2019

هتافات لفلسطين

لم يقتصر هتاف الجمهور الجزائري على أبو تريكة فقط، بل هتف لفلسطين أيضا، ووجه التحية إلى شعبها، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية.

عمَّت الفرحة أرجاء فلسطين بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية في النسخة 32 التي احتضنتها مصر.

احتفالات عربية

طغت الفرحة بالتتويج على شوارع وأحياء المدن الجزائرية، بعد أن حبست أنفاس الجميع انتظارا لإعلان الحكم الكاميروني انتهاء المباراة معلنا فوزهم باللقب الأفريقي.

احتفلت الجماهير الجزائرية بالقاهرة فور نهاية المباراة مع الجماهير المصرية والعربية التي شاركتها الفرحة باللقب القاري..

حظيت المباراة التي جرت على استاد القاهرة، حضور جماهيري فلسطيني كبير، ومتابعة على أعلى مستوى.

احتفل الآلاف في غزة والقدس والضفة الغربية وخرجت حشود مبتهجة، بعد نهاية اللقاء، وأطلقت العنان لأبواق سياراتها احتفالاً بفوز الجزائر، حاملة العلمين الجزائري والفلسطيني.

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تهنئة إلى المنتخب الجزائري من خلال مقطع فيديو سجله بعد المباراة وتناقله رواد مواقع التواصل.

تزينت العاصمة القطرية الدوحة بالأعلام الجزائرية، بعد أن انطلقت الجماهير الجزائرية والعربية من منطقة المشجعين بقاعة العطية بنادي السد، محتفلة بالتتويج الأفريقي للخضر على الكورنيش وبعض الشوارع الرئيسية.

احتفل الجزائريون في شوارع فرنسا ليلة السبت، بتتويج منتخب بلادهم وتجمهر الآلاف في شوارع باريس وأطلقوا الألعاب النارية وسط هتافات جماعية.

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