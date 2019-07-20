فلسطين وأبو تريكة في نهائي أفريقيا واحتفالات عربية بفوز الجزائر

لم يقتصر هتاف الجمهور الجزائري على أبو تريكة فقط، بل هتف لفلسطين أيضا، ووجه التحية إلى شعبها، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية.
عمَّت الفرحة أرجاء فلسطين بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية في النسخة 32 التي احتضنتها مصر.
احتفالات عربية
طغت الفرحة بالتتويج على شوارع وأحياء المدن الجزائرية، بعد أن حبست أنفاس الجميع انتظارا لإعلان الحكم الكاميروني انتهاء المباراة معلنا فوزهم باللقب الأفريقي.
احتفلت الجماهير الجزائرية بالقاهرة فور نهاية المباراة مع الجماهير المصرية والعربية التي شاركتها الفرحة باللقب القاري..
حظيت المباراة التي جرت على استاد القاهرة، حضور جماهيري فلسطيني كبير، ومتابعة على أعلى مستوى.
احتفل الآلاف في غزة والقدس والضفة الغربية وخرجت حشود مبتهجة، بعد نهاية اللقاء، وأطلقت العنان لأبواق سياراتها احتفالاً بفوز الجزائر، حاملة العلمين الجزائري والفلسطيني.
وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تهنئة إلى المنتخب الجزائري من خلال مقطع فيديو سجله بعد المباراة وتناقله رواد مواقع التواصل.
تزينت العاصمة القطرية الدوحة بالأعلام الجزائرية، بعد أن انطلقت الجماهير الجزائرية والعربية من منطقة المشجعين بقاعة العطية بنادي السد، محتفلة بالتتويج الأفريقي للخضر على الكورنيش وبعض الشوارع الرئيسية.
احتفل الجزائريون في شوارع فرنسا ليلة السبت، بتتويج منتخب بلادهم وتجمهر الآلاف في شوارع باريس وأطلقوا الألعاب النارية وسط هتافات جماعية.
خلفيات
يحظى أبو تريكة بتقدير خاص في الجزائر بعد رفضه التصعيد الإعلامي بين مصر والجزائر عقب الأزمة التي شهدتها مباراة الفريقين في السودان والتي خسرها المنتخب المصري، وصعدت الجزائر على إثرها لكأس العام عام 2010.