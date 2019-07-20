شاهد: استقبال حاشد للمنتخب الجزائري الفائز بأمم أفريقيا

وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الجزائر، السبت، بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على السنغال 1 – صفر أمس الجمعة في المباراة النهائية.

استقبال حاشد

توافد آلاف المشجعين على مطار هوراي لاستقبال "محاربي الصحراء"، وتجمع آلاف المشجعين خارج المطار، اليوم السبت، لتحية الجماهير.

أظهرت لقطات تلفزيونية قائد الفريق رياض محرز يرفع الكأس أثناء نزوله من الطائرة التي أقلت البعثة من القاهرة.

بعد ذلك استقلت بعثة الفريق حافلة وردو التحية للجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق من المطار إلى المدينة.

تجمعت آلاف الجماهير في الميادين الرئيسية للمدينة، وهم يلوحون بأعلام الجزائر ويهتفون للفريق احتفالا بالتتويج.

حسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، يستعد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح لاستقبال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري وبقية أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتهنئتهم بالإنجاز الكروي الذي حققوه.

انتشرت مئات من مركبات الشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، في محيط وداخل المطار الدولي بالعاصمة.

شهدت الطرقات والمحاور المجاورة للمطار شللا شبه تام في حركة المرور، وسط مساعٍ من الشرطة والدرك لتنظيمها.

أفاد أنصار للمنتخب بالمطار، أنهم قضوا ليلة بيضاء وتوجهوا مباشرة من الاحتفال إلى استقبال الخضر.

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