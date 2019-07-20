شاهد: استقبال حاشد للمنتخب الجزائري الفائز بأمم أفريقيا

وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الجزائر، السبت، بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على السنغال 1 – صفر أمس الجمعة في المباراة النهائية.
استقبال حاشد
- توافد آلاف المشجعين على مطار هوراي لاستقبال "محاربي الصحراء"، وتجمع آلاف المشجعين خارج المطار، اليوم السبت، لتحية الجماهير.
- أظهرت لقطات تلفزيونية قائد الفريق رياض محرز يرفع الكأس أثناء نزوله من الطائرة التي أقلت البعثة من القاهرة.
- بعد ذلك استقلت بعثة الفريق حافلة وردو التحية للجماهير التي اصطفت على جانبي الطريق من المطار إلى المدينة.
- تجمعت آلاف الجماهير في الميادين الرئيسية للمدينة، وهم يلوحون بأعلام الجزائر ويهتفون للفريق احتفالا بالتتويج.
- حسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، يستعد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح لاستقبال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري وبقية أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتهنئتهم بالإنجاز الكروي الذي حققوه.
- انتشرت مئات من مركبات الشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، في محيط وداخل المطار الدولي بالعاصمة.
- شهدت الطرقات والمحاور المجاورة للمطار شللا شبه تام في حركة المرور، وسط مساعٍ من الشرطة والدرك لتنظيمها.
- أفاد أنصار للمنتخب بالمطار، أنهم قضوا ليلة بيضاء وتوجهوا مباشرة من الاحتفال إلى استقبال الخضر.
خلفيات:
- تغلبت الجزائر في المباراة النهائية لأمم إفريقيا على منتخب السنغال بهدف نظيف، وقعه المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.
- بهذا التتويج القاري، تكون الجزائر أحرزت كأسها الأفريقية الثانية، بعد التي حققتها على أرضها سنة 1990.
- غمرت الفرحة مدن وقرى الجزائر عقب تتويج الخضر بأمم أفريقيا، وامتدت لتشمل عدة مدن فرنسية على غرار جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.