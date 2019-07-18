بلماضي عن مواجهة مدرب السنغال: طفلان في النهائي

قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إنه سبق أن واجه مدرب السنغال أليو سيسيه، عندما كانا طفلين بقرى باريس، وإن الأقدار ساقتهما لأن يتواجهان الآن بنهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وأعرب بلماضي عن ثقته بلاعبيه قبيل مواجهة السنغال، مشيرا إلى أن الخسارة واردة في المباراة النهائية للبطولة القارية.

جاءت تصريحات بلماضي، في مؤتمر صحفي الخميس، قبيل مباراة الجزائر المرتقبة الجمعة أمام السنغال، في نهائي البطولة القارية على ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات بلماضي

سنحاول أن نعد للنهائي كما أعددنا لكل المباريات سابقًا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته، وأعتمد كثيرًا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه حتى النهاية.

سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد، لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات، لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد.

من الوارد أن نخسر المباراة غدًا، فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في أفريقيا، ولقد وصلوا (السنغاليون) لكأس العالم ونحن لم نفعل، وكل الإحصائيات في صفه.

عن مواجهة أليو سيسيه، مدرب السنغال: أرانا طفلين في النهائي، لقد لعبنا ضد بعض في إحدى قرى باريس ونحن صغار، ووصلنا الآن لتدريب منتخباتنا الوطنية، وأظن أن ذلك من نوادر القدر أن نلتقي هنا في نهائي بطولة أفريقيا بعد المشوار الكبير الذي عانيناه.

منذ العام 2014 وحتى الآن حدثت العديد من الأمور لمنتخب الجزائر، وهناك مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن.

ما حدث من بعض المشجعين ووفاة البعض أمر يعيق من حماسنا، ونأمل ألا تتكرر الأحداث المؤسفة في أوربا وفي الخارج.

أوجه رسالة للجماهير الموجودة هنا، يجب أن نحترم الدولة التي نوجد بها وعلى الجميع ضبط النفس.

لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كاف بالنسبة لنا، وإذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا فمرحبًا بهم، وإذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا.

رياض محرز لاعب أكثر من رائع، ويقدم كل ما لديه في الملعب، وهو قائد داخل الملعب ويتصرف بناء على ذلك، وهو حجر الزاوية للمنتخب.

من جانبه، أعرب أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن فخره واعتزازه بلاعبي منتخب بلاده قبل المباراة النهائية.

تصريحات سيسيه