البث الحي
رياضة

بلماضي عن مواجهة مدرب السنغال: طفلان في النهائي

جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر (يمين) سبق أن واجه مدرب السنغال أليو سيسيه (يسار)
جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر (يمين) سبق أن واجه مدرب السنغال أليو سيسيه (يسار)
18/7/2019

قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إنه سبق أن واجه مدرب السنغال أليو سيسيه، عندما كانا طفلين بقرى باريس، وإن الأقدار ساقتهما لأن يتواجهان الآن بنهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وأعرب بلماضي عن ثقته بلاعبيه قبيل مواجهة السنغال، مشيرا إلى أن الخسارة واردة في المباراة النهائية للبطولة القارية.

جاءت تصريحات بلماضي، في مؤتمر صحفي الخميس، قبيل مباراة الجزائر المرتقبة الجمعة أمام السنغال، في نهائي البطولة القارية على ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات بلماضي
  • سنحاول أن نعد للنهائي كما أعددنا لكل المباريات سابقًا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته، وأعتمد كثيرًا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه حتى النهاية.
  • سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد، لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات، لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد.
  • من الوارد أن نخسر المباراة غدًا، فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في أفريقيا، ولقد وصلوا (السنغاليون) لكأس العالم ونحن لم نفعل، وكل الإحصائيات في صفه.
  • عن مواجهة أليو سيسيه، مدرب السنغال: أرانا طفلين في النهائي، لقد لعبنا ضد بعض في إحدى قرى باريس ونحن صغار، ووصلنا الآن لتدريب منتخباتنا الوطنية، وأظن أن ذلك من نوادر القدر أن نلتقي هنا في نهائي بطولة أفريقيا بعد المشوار الكبير الذي عانيناه.
  • منذ العام 2014 وحتى الآن حدثت العديد من الأمور لمنتخب الجزائر، وهناك مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن.
  • ما حدث من بعض المشجعين ووفاة البعض أمر يعيق من حماسنا، ونأمل ألا تتكرر الأحداث المؤسفة في أوربا وفي الخارج.
  • أوجه رسالة للجماهير الموجودة هنا، يجب أن نحترم الدولة التي نوجد بها وعلى الجميع ضبط النفس.
  • لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كاف بالنسبة لنا، وإذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا فمرحبًا بهم، وإذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا.
  • رياض محرز لاعب أكثر من رائع، ويقدم كل ما لديه في الملعب، وهو قائد داخل الملعب ويتصرف بناء على ذلك، وهو حجر الزاوية للمنتخب.

من جانبه، أعرب أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن فخره واعتزازه بلاعبي منتخب بلاده قبل المباراة النهائية.

تصريحات سيسيه
  • نحن فخورون بهذا الجيل وهدفنا كان الوصول إلى النهائي وهذا ما حققناه، لن أدخل في جدل المدرب الوطني أو الأجنبي، هناك مدربون أجانب حققوا أشياء كثيرة وإنجازات قوية للغاية، واللحظة الرائعة في مسيرتي أنا وجمال بلماضي هي أننا لعبنا بقمصان منتخباتنا قبل تولي تدريبهما.
  • وصولنا للمباراة النهائية سواء لي أو جمال بلماضي يجعلنا سعداء وفخورين بذلك.
  • الوصول للمباراة النهائية في أمم أفريقيا هو نتاج عمل 5 سنوات مع هذا الجيل.
  • سوف ننتظر مباراة قوية غدًا، وواثق في اللاعبين.. وسنسعى لتحقيق الإنجاز لإسعاد الشعب السنغالي.
  • ساديو ماني لا يفكر في الحذاء الذهبي وجائزة هداف البطولة بقدر تفكيره في التتويج باللقب، صحيح هو حقق دوري أبطال أوربا قبل القدوم إلى مصر لكن التتويج مع المنتخب دائمًا له مذاق خاص.
  • نحن مازلنا في سباق البطولة والخسارة في المجموعات أمام الجزائر هو كان من خطأ وراجعنا الأخطاء التي وقعنا بها والآن في النهائي يجب أن نتخطاها ونكسب النهائي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)