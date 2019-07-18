أمم أفريقيا.. محرز وماني في صراع بحثًا عن الأرقام القياسية

ستكون الأضواء مسلطة داخل المستطيل الأخضر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بين الجزائر والسنغال على اثنين من ألمع نجوم كرة القدم العالمية.

وسيكون هناك صراع من نوع خاص بين الجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني المحترف في ليفربول الإنجليزي بحثًا عن التتويج باللقب القاري.

إنجاز تاريخي

يحاول ماني تحقيق إنجاز تاريخي لم يستطع تحقيقه أي لاعب أفريقي في التاريخ من قبل وذلك بعد نجاحه في التتويج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوربا العام الحالي.

في حالة تتويج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية، سيكون ماني أول لاعب في التاريخ الأفريقي يفوز في نفس العام بلقبي كأس أمم أفريقيا ودوري أبطال أوربا.

السنغالي ساديو ماني المحترف في ليفربول الإنجليزي

لم يتمكن الثنائي الإيفواري ديديه دروغبا وسالمون من تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي عندما فازا مع تشيلسي الإنجليزي عام 2012 بلقب أبطال أوربا، قبل الخسارة مع منتخب الأفيال في نهائي أمم أفريقيا أمام زامبيا التي أقيمت في نفس العام.

أما محرز فيحاول تكرار إنجاز غائب منذ عام 2002، فبعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) العام الماضي، لن يكون أمام النجم الجزائري سوى التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية.

لم يحقق إنجاز التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية، سوى الكاميروني لورين ايتامي ماير عندما فاز مع أرسنال الإنجليزي عام 2002 بلقب الدوري، وبعدها توّج مع منتخب الأسود بلقب كأس الأمم عقب الفوز على السنغال بركلات الجزاء الترجيحية وقتها.

ثقة في الانتصار