البث الحي
رياضة

أمم أفريقيا.. محرز وماني في صراع بحثًا عن الأرقام القياسية

رياض محرز نجم المنتخب الجزائري وساديو ماني قائد منتخب السنغال
رياض محرز نجم المنتخب الجزائري وساديو ماني قائد منتخب السنغال
18/7/2019

ستكون الأضواء مسلطة داخل المستطيل الأخضر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بين الجزائر والسنغال على اثنين من ألمع نجوم كرة القدم العالمية.

وسيكون هناك صراع من نوع خاص بين الجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني المحترف في ليفربول الإنجليزي بحثًا عن التتويج باللقب القاري.

إنجاز تاريخي
  • يحاول ماني تحقيق إنجاز تاريخي لم يستطع تحقيقه أي لاعب أفريقي في التاريخ من قبل وذلك بعد نجاحه في التتويج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوربا العام الحالي.
  • في حالة تتويج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية، سيكون ماني أول لاعب في التاريخ الأفريقي يفوز في نفس العام بلقبي كأس أمم أفريقيا ودوري أبطال أوربا.
    السنغالي ساديو ماني المحترف في ليفربول الإنجليزي
  • لم يتمكن الثنائي الإيفواري ديديه دروغبا وسالمون من تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي عندما فازا مع تشيلسي الإنجليزي عام 2012 بلقب أبطال أوربا، قبل الخسارة مع منتخب الأفيال في نهائي أمم أفريقيا أمام زامبيا التي أقيمت في نفس العام.
  • أما محرز فيحاول تكرار إنجاز غائب منذ عام 2002، فبعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) العام الماضي، لن يكون أمام النجم الجزائري سوى التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية.
  • لم يحقق إنجاز التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية، سوى الكاميروني لورين ايتامي ماير عندما فاز مع أرسنال الإنجليزي عام 2002 بلقب الدوري، وبعدها توّج مع منتخب الأسود بلقب كأس الأمم عقب الفوز على السنغال بركلات الجزاء الترجيحية وقتها.
ثقة في الانتصار
  • جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أكد ثقته الكاملة في لاعبيه بتحقيق الانتصار على السنغال في المباراة النهائية غدا الجمعة والتتويج ببطولة أمم افريقيا 2019.  
  • بلماضي قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كاف بالنسبة لنا، وإذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا "فأهلا بهم" وإذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا."       
  • بلماضي أضاف "استعداداتنا لهذه المباراة تسير على نفس نهج استعداداتنا للمباريات السابقة، التركيز يأتي من تلقاء ذاته واعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه للنهاية."       
  • بلماضي أوضح: "سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في دور المجموعات لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد." 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)