قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

التفاصيل:

القرعة تمت بمشاركة 40 منتخبا بحثا عن خمس بطاقات للتأهل لكأس العالم 2022 إضافة إلى قطر المستضيفة.

ستقام منافسات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب في الفترة من الخامس من سبتمبر/ أيلول 2019 إلى التاسع من يونيو/ حزيران 2020.

ستتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة للمجموعات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثاني إلى كأس آسيا مباشرة وكذلك إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

أما أحسن 24 منتخبا تاليا فستتنافس في تصفيات لاستكمال باقي مقاعد كأس آسيا التي ستقام للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا.

فيما يلي نتيجة القرعة: