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قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

17/7/2019

جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

التفاصيل:
  • القرعة تمت بمشاركة 40 منتخبا بحثا عن خمس بطاقات للتأهل لكأس العالم 2022 إضافة إلى قطر المستضيفة.
  • ستقام منافسات دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب في الفترة من الخامس من سبتمبر/ أيلول 2019 إلى التاسع من يونيو/ حزيران 2020.
  • ستتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة للمجموعات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثاني إلى كأس آسيا مباشرة وكذلك إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.
  • أما أحسن 24 منتخبا تاليا فستتنافس في تصفيات لاستكمال باقي مقاعد كأس آسيا التي ستقام للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا.

فيما يلي نتيجة القرعة:

  • المجموعة الأولى: الصين وسوريا والفلبين وجزر المالديف وغوام.
  • المجموعة الثانية: أستراليا والأردن وتايوان والكويت ونيبال.
  • المجموعة الثالثة: إيران والعراق والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.
  • المجموعة الرابعة: السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.
  • المجموعة الخامسة: قطر وسلطنة عُمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش.
  • المجموعة السادسة: اليابان وقرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.
  • المجموعة السابعة: الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.
  • المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية وتركمانستان وسريلانكا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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