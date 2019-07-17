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الكاف: نهائي مسابقتي الأندية الافريقية سيلعب من مباراة واحدة

المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)
المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)
17/7/2019

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم إن نهائي مسابقتي الأندية القارية سيقام من مباراة واحدة في المستقبل بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

التفاصيل:
  • أحمد أحمد كتب على تويتر "قرار كبير اتخذه الاتحاد الافريقي اليوم. النهائيات ستكون من مباراة واحدة"، دون الكشف عن تفاصيل.
  • نائب رئيس الاتحاد الافريقي أماجو بينيك قال للصحفيين إنهم في الاتحاد يعملون "على التفاصيل حاليا".
  • مشجعون على مواقع التواصل حذروا من أن تقام المباريات النهائية أمام مدرجات شبه خالية، نظرا للمسافات الشاسعة التي تفصل بين الدول بالإضافة إلى تواضع وسائل النقل والبنية التحتية وضعف ميزانيات السفر جوا على عكس الظروف في أوربا.
  • في عام 1994 قرر الاتحاد الافريقي أن تلعب مباراة كأس السوبر بين بطل دوري الأبطال ونظيره في كأس الاتحاد على أرض محايدة في جنوب افريقيا.
  • حينها قطع الأهلي والزمالك من مصر مسافة هائلة للسفر إلى جنوب افريقيا واللعب أمام عدد ضئيل من المشجعين.
  • أقر الاتحاد الافريقي بعدها بأن اللعب في أرض محايدة كان خطأ وبعدها أصبحت مباريات السوبر تقام على أرض الفائز بلقب دوري الأبطال.
  • نهائي دوري الأبطال هذا الموسم شهد حالة من الفوضى حيث رفض الوداد البيضاوي المغربي استكمال اللعب بعد إلغاء هدف في الدقيقة 59 في لقاء الإياب بتونس أمام الترجي.
  • أُعلن عن فوز الترجي في البداية، لكن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الافريقي قررت إعادة اللقاء وقدم الناديان طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضية ويطالب كل منهما بإعلان تتويجه باللقب.
المصدر : رويترز
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