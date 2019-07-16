مصر ترحل مشجعين جزائريين واستعدادات أمنية مكثفة للنهائي

قال مصدر أمنى مصري إنه تم ترحيل 23 مشجعاً جزائرياً الي بلادهم بعدما أحدثوا شغبا بإستاد القاهرة في لقاء نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي الجزائر ونيجيريا.

التفاصيل:

المصدر قال للجزيرة مباشر إنه تقرر ترحيل المشجعين الجزائريين لاعتدائهم على قوات الأمن المصرية وإلقاء زجاجات المياه عليهم وعلى الجمهور المصري المساند لهم، وتخريب ونزع بعض مقاعد الاستاد، مشيرا لالتزام غالبية الجمهور بالنظام.

خلال مباراة الفريق الجزائري الأخيرة، هتف الجمهور الجزائري للاعب محمد أبو تريكة في الدقيقة 22.

https://twitter.com/ahmdsayed74/status/1150486935951028231?ref_src=twsrc%5Etfw

الجمهور المصري كان يشجع منتخب الجزائر بحماس، ولكن حين أحرز فريق نيجيريا هدفه صفق له بعض المشجعين المصريين فعاتبهم جزائريون ودخلوا في مشادات كلامية انتهت بإلقاء الزجاجات على المصريين ونزع مقاعد، فألقت الشرطة القبض عليهم.

تم نقل المقبوض عليهم من الجزائريين الي قسم شرطة مدينة نصر2 القريب من استاد القاهرة، وتدخل نائب سفير الجزائر ونصحهم بقبول ترحيلهم.

عقب فوز الجزائر، اندفع بعض مشجعي الجزائر أرضية الملعب لمشاركة لاعبي الجزائر في الاحتفال بالفوز التاريخي، مما دفع رجال الأمن لمحاولة إخراجهم.

رغم الشغب، سادت روح ودية بين الجمهور المصري والجزائري، وحضر مصريون خصيصا لتشجيع المنتخب الجزائري.

جسر جوي

مصدر أمنى قال إنه صدرت تعليمات برفع حالة الاستنفار الأمني لدى وزارة الداخلية المصرية استعدادا للمباراة النهائية للبطولة، خاصة في ضوء الشغب الذي حدث في مباراة الجزائر ونيجيريا والتوقعات بتوافد المزيد من الجمهور الجزائري لحضور النهائي.

تزامن هذا مع بدء من يوصفون بأنهم لجان الكترونية في توجيه انتقادات لجمهور الجزائر بعد التشجيع الذي أبداه الجمهور المصري للفرق العربية والمنتخب الجزائري بشكل خاص.

ابراهيم الجارحى من اكبر لجان السيسى

جالهم الاوردر انهم يشعله الفتنة

مابين الشعب المصرى والجزائرى

بعد ما الجزائر وصلت للنهائى pic.twitter.com/wtgEbJihVh — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) July 15, 2019

الحكومة الجزائرية قررت إقامة جسر جوي من 28 طائرة من بينها 9 طائرات عسكرية لنقل نحو 5 آلاف من مشجعي "الخضر" إلى القاهرة لحضور نهائي البطولة الجمعة المقبل.

https://twitter.com/pm_gov_dz/status/1149964356093915136?ref_src=twsrc%5Etfw