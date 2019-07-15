قتلى وجرحى في احتفالات الجزائريين بالصعود لنهائي أمم أفريقيا
15/7/2019
قتل 7 أشخاص وأصيب أخرون في حادث وقع خلال الاحتفالات بالجزائر لتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
التفاصيل:
ذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي البلاد كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا 1-2، مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا .2019
وسائل إعلام محلية قالت إن شاحنة تحمل عشرات المحتفلين تعرضت لاصطدام عنيف من شاحنة مقطورة ما أدى إلى سقوط الضحايا.
احتفالات واسعة:
اهتزت شوارع الجزائر ومدنها، مساء الأحد، بعد تأهل تاريخي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكان" المقامة بمصر.
فور إطلاق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الجزائري انفجرت فرحة غير مسبوقة في البيوت والساحات التي نصبت بها السلطات شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء.
تأهل المنتخب الجزائري، الأحد، إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.
نهائي أمم أفريقيا:
تضرب الجزائر بذلك موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة.
يعد تأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر "تاريخي" كونه الثاني من نوعه بعد الفوز بالكأس العام 1990 على أرضه.
توج هذا التأهل مشوارًا إيجابيًا لأشبال المدرب جمال بلماضي في هذه الدورة التي لم يخسروا فيها أي مباراة وتلقوا هدفين فقط مقابل تسجيل 12 هدفًا.