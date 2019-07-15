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قتلى وجرحى في احتفالات الجزائريين بالصعود لنهائي أمم أفريقيا

15/7/2019

قتل 7 أشخاص وأصيب أخرون في حادث وقع خلال الاحتفالات بالجزائر لتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم. 

التفاصيل:
  • ذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي البلاد كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا 1-2، مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا .2019 
  • وسائل إعلام محلية قالت إن شاحنة تحمل عشرات المحتفلين تعرضت لاصطدام عنيف من شاحنة مقطورة ما أدى إلى سقوط الضحايا.

احتفالات واسعة:
  • اهتزت شوارع الجزائر ومدنها، مساء الأحد، بعد تأهل تاريخي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكان" المقامة بمصر. 
  • فور إطلاق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الجزائري انفجرت فرحة غير مسبوقة في البيوت والساحات التي نصبت بها السلطات شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء. 
  • تأهل المنتخب الجزائري، الأحد، إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية. 

نهائي أمم أفريقيا:
  • تضرب الجزائر بذلك موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة. 
  • يعد تأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر "تاريخي" كونه الثاني من نوعه بعد الفوز بالكأس العام 1990 على أرضه.
  • توج هذا التأهل مشوارًا إيجابيًا لأشبال المدرب جمال بلماضي في هذه الدورة التي لم يخسروا فيها أي مباراة وتلقوا هدفين فقط مقابل تسجيل 12 هدفًا. 
المصدر : وكالات
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