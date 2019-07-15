الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي استقالة رينارد

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأنباء التي ترددت حول تقدم الفرنسي هيرفي رينارد باستقالته من تدريب منتخب "أسود الأطلس".

جاء ذلك في بيان للاتحاد، عقب إعلان قناة الرياضية المغربية (حكومية) الإثنين عن استقالة هيرفي رينارد.

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