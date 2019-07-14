شعارات الحراك في المدرجات لمساندة منتخب الجزائر بالكان

ترافقت انتصارات المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مع انتشار للأغنية الرياضية التي استخدمت شعارات الحراك الشعبي في الجزائر 22 فبراير/شباط الماضي.

ما القصة؟

خطفت الأغاني الرياضية الأضواء في الجزائر منذ الفوز الأول للمنتخب على نظيره الكيني.

شعارات الحراك الشعبي التي دفعت الرئيس السابق للاستقالة، حضرت بشكل لافت في الأغاني الجديدة المشجعة للمنتخب الجزائري.

تطلق الجماهير على المنتخب الجزائري عدة ألقاب بينها "الخضر" و"الأفناك" وهو نوع من الثعالب تعيش في الصحراء الكبرى بشمال أفريقيا و"محاربي الصحراء".

من "يتنحاو قاع" إلى "نفرحوا قاع"

أطلقت فرقة ميلانو الجزائرية أغنية لمساندة المنتخب وسمتها بـ"ماما أفريكا".

تحمل الأغنية شعارات الحراك الشعبي منها "نربحوهم قاع" أي سنفوز عليهم جميعا المستلهمة من "يتنحاو قاع" أي ليتنّحوا جميعا.

"يتنحاو قاع" عبارة نطق بها شاب جزائري على قناة فضائية عربية، في 11 من مارس/أذار الماضي عقب إعلان الرئيس المستقيل بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة.

تقول الأغنية: "الأفناك، محاربي الصحراء، من بكري حار جامي لا طفات الجمرة، جيش الشعب معاك يا الخضرة " أي منذ زمن يلعبون بروح قتالية، ولم تنطفئ الجمرة.

وتضيف: "بلادي نحن هنا، ماما أفريكا، نحن هنا، أم الدنيا مصر، هيّا نروحوا في رحبة" أي لنذهب جميعا معا.

"نجيبو الكاس وندورو للعصابة"، أي لنذهب لجلب الكأس ثم نعود للعصابة، في إشارة إلى رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة.

يأمل مشجعو الجزائر أن يخطف منتخبه بطاقة التأهل للمباراة النهائية ـ رويترز

يتنحاو قاع في مصر

لهذا الشعار الذي يعني "يجب أن يتنحوا جميعا" ذكرى مع جماهير المنتخب الجزائري في مصر.

السلطات المصرية كانت قد اعتقلت ثلاثة من مشجعي المنتخب الجزائري بالقاهرة رفعوا لافتات كتب عليها "يتنحاو قاع" في يونيو/حزيران الماضي.

السفارة الجزائرية تدخلت لمنع استمرار اعتقال المشجعين، وتواصلت مع السلطات المصرية التي قررت ترحيلهم.

روح الحراك في تشجيع "الأفناك"

في 3 من يوليو/تموز الجاري أصدر فنان شاب أغنية بعنوان "نربحوهم قاع ونفرحو قاع" أي نفوز عليهم جميعا ونفرح كلنا، اقتباسا من الشعار الشهير للحراك الشعبي "يتنحاو قاع".

وطرح المغني مازي في 6 من يوليو/تموز الجاري، أغنية "يعطيكم الصحة"، يتغنى فيها بنجاحات المدرب الجزائري جمال بلماضي واللاعبين.

في اليوم ذاته طرح الفنان سفيان عسلة أغنية مصورة بعنوان "الشعب يريد لاكوب دافريك" أي (الشعب يريد كأس أفريقي) على وزن الشعب يريد التغيير.

تحمل معظم الأغاني السابقة في طياتها كلمات عن الحراك الشعبي وصورا ومشاهد المظاهرات الشعبية التي انطلقت في الـ22 من فبراير/شباط الماضي وتطالب بالتغيير.

"الأفناك" وهو نوع من الثعالب تعيش في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا ـ رويترز

منصة للتشجيع أم للرسائل السياسية؟

تأثير الحراك الشعبي على الأغاني الرياضية يعدّ نتيجة عكسية، لكون شرارته انطلقت من الملاعب حسبما ذكر الصحفي، نبيل بلحيمر.

بلحيمر: ساهمت تلك الأغاني بشكل فعال في توحيد صفوف الشعب ودفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.

اعتبر الصحفي أن ترديد شعارات الحراك في كأس أفريقيا للأمم الجارية بمصر أمر طبيعي نظرا لطبيعة الجزائريين العاطفية وتعودهم على التفاعل مع الأحداث.

أشار بلحيمر إلى أنّ ترديد هذه الشعارات هو محاولة لإيصال الصوت إلى العالم ورسالة إلى مسؤولي الجزائر.

بلحيمر: الهدف من الشعارات السياسية هي أن الشعب الذي صبر طويلا على نظام مستبد لن يرضى بأن تداس كرامته ولا تراجع إلا بعد تطبيق وتنفيذ مطالبه وفق ما ينص عليه الدستور.

مصريون يشجعون الجزائر