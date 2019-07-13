البث الحي
رياضة

شاهد: هاليب تصعق سيرينا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

13/7/2019

أصبحت سيمونا هاليب أول رومانية تحرز لقب منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها في نهائي البطولة 6-2 و6-2 على الأمريكية سيرينا وليامز، الفائزة باللقب سبع مرات.

التفاصيل:

  • هاليب حافظت على أدائها القوي مؤخرا وتمكنت من التغلب على منافستها في 56 دقيقة فقط، في ثاني أقصر نهائي في تاريخ فردي السيدات.
  • هذا هو ثاني ألقاب هاليب، 27 عاما، في البطولات الأربع الكبرى عقب فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

  • الخسارة حرمت سيرينا، 37 عاما، من معادلة رقم مارغريت كورت الحائزة على 24 لقبا كبيرا في منافسات الفردي، لكنها أصبحت أكبر لاعبة سنا تخوض نهائي بطولة من الأربع الكبرى في عصر الاحتراف.

  • النهائي هو ثالث نهائي تخسره سيرينا في البطولات الأربع الكبرى مؤخرا بعد نهائي ويمبلدون العام الماضي أمام أنجليك كيربر ونهائي أمريكا المفتوحة أمام نعومي أوساكا.

  • سيرينا فازت في تسع مباريات من بين اخر عشر أمام هاليب.

  • حتى اليوم كان إيلي ناستاسي الروماني الوحيد الذي بلغ نهائي ويمبلدون حينما حل وصيفا للبطل عامي 1972 و1976.
  • هاليب، التي ولدت يوم 27 سبتمبر/ أيلول 1991 في كونستانتا في رومانيا وتبلغ من العمر 27 عاما.
  • بدأت ممارسة التنس في الرابعة من العمر وتحولت للاحتراف في 2006.
  • ألقابها في البطولات الأربع الكبرى: فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 2019.
  • فازت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى بعد خسارتها في النهائي ثلاث مرات منها مرتان على ملاعب رولان جاروس في 2014 و2017 واستراليا المفتوحة 2018.
  • أصبحت أول رومانية تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ مديرة أعمالها فيرجينيا روزيتشي في باريس في 1978.
المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)