شاهد: هاليب تصعق سيرينا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

الخسارة حرمت سيرينا، 37 عاما، من معادلة رقم مارغريت كورت الحائزة على 24 لقبا كبيرا في منافسات الفردي، لكنها أصبحت أكبر لاعبة سنا تخوض نهائي بطولة من الأربع الكبرى في عصر الاحتراف.