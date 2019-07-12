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شاهد: تونس تكتسح مدغشقر وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

12/7/2019

تأهل المنتخب التونسي، مساء أمس الخميس، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر.

التفاصيل:
  • تغلب المنتخب التونسي على نظيره منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في ربع نهائي البطولة القارية.
  • استحوذ لاعبو تونس على مجريات شوط المباراة الأول، خاصة وأن منتخب مدغشقر مال أداؤه للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
  • لجأ لاعبو "نسور قرطاج" للتصويب من خارج منطقة الجزاء، والاعتماد على الكرات الثابتة، حيث كانت تسديدة وهبي الخزري من ضربة حرة مباشرة هي أخطر الفرص لولا أن حارس مدغشقر تصدى لها ببراعة لتصطدم بالعارضة.
  • توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي تونس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
  • تغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث كشر لاعبو تونس عن أنيابهم الحقيقية وألغى حكم اللقاء هدفًا للخزري في الدقيقة 48 بحجة سقوطه في مصيدة التسلل.
  • مع حلول الدقيقة 52 جاء هدف التقدم لتونس عن طريق فرجاني ساسي الذي تهيأت له الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة لتصطدم بأحد مدافعي مدغشقر وتسكن الشباك.
  • واصل لاعبو تونس من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف ثان، وهو ما تحقق في الدقيقة 60 عبر يوسف المساكني الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.
  • بعدها بحث لاعبو مدغشقر عن فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، وتقليص النتيجة، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.
  • جاءت الدقيقة 91 لتشهد معها الهدف الثالث لتونس عندما قدم الخزري تمريرة إلى نعيم السليتي الذي انفرد بالحارس ووضعها من فوقه في المرمى، ليطلق على إثرها حكم اللقاء صافرة النهاية.

بذلك، يضرب المنتخب التونسي موعدًا مع نظيره السنغالي في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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