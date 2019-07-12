برشلونة يضم غريزمان من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان الجمعة أنه ضم أنطوان غريزمان الفائز بكأس العالم مع فرنسا من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار).

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