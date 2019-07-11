شاهد: نيجيريا تلدغ جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

حجز المنتخب النيجيري، أمس الأربعاء، مقعدًا في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

نيجيريا في المربع الذهبي:

تغلب منتخب نيجيريا على جنوب أفريقيا بهدفين لهدف في ربع نهائي البطولة القارية.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، إذ تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

انتظرت الجماهير النيجيرية حتى الدقيقة 26 ليتمكن سامويل شوكويزي من إحراز هدف التقدم عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها في المرمى.

بعدها بحث لاعبو جنوب أفريقيا عن فرصة إدراك التعادل، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف دون رد.

ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه لاعبو نيجيريا عن تسجيل هدف ثان، كثف لاعبو جنوب أفريقيا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

أضاع لاعبو نيجيريا أكثر من فرصة للتسجيل، إلى أن جاءت الدقيقة 71 لينجح منتخب جنوب أفريقيا في إدراك التعادل عبر رأسية بونغاني زونغو عقب لجوء حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أقر بصحة الهدف.

أهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، إلى أن جاءت الدقيقة 89 لينجح المنتخب النيجيري في إضافة الهدف الثاني عبر وليام إيكونغ، لينتزع "النسور" بطاقة العبور لنصف النهائي.

وبذلك ينتظر المنتخب النيجيري في المربع الذهبي الفائز من لقاء، الخميس، بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.