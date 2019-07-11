شاهد: الجزائر تفوز على كوت ديفوار وتصعد إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

تأهلت الجزائر إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد الفوز 4-3 بركلات الترجيح على كوت ديفوار عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 اليوم الخميس.

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