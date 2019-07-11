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شاهد: الجزائر تفوز على كوت ديفوار وتصعد إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

11/7/2019

تأهلت الجزائر إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد الفوز 4-3 بركلات الترجيح على كوت ديفوار عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1 اليوم الخميس.

التفاصيل
  • أهدر البديل ويلفريد بوني الركلة الثالثة لساحل العاج عندما سدد في يد رايس مبولحي حارس الجزائر بينما أهدر القائد جيفري سيري دي الركلة الأخيرة وسددها في القائم الأيمن.
  • في المقابل سدد يوسف بلايلي جناج الجزائر الركلة الأخيرة في القائم الأيمن أيضا قبل أن يلحق به سيري دي ويهدي الفوز للمنتخب العربي.
  • تقدمت الجزائر في الدقيقة 20 عبر سفيان فيغولي بينما انتظرت ساحل العاج حتى الدقيقة 62 لتدرك التعادل عبر جوناثان كوجا ليسجل أول هدف في مرمى الجزائر خلال خمس مباريات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو تموز الحالي.
  • ستلتقي الجزائر مع نيجيريا في قبل النهائي يوم الأحد المقبل بينما ستنتظر السنغال الفائز من آخر مباريات دور الثمانية بين تونس ومدغشقر التي ستقام في وقت لاحق اليوم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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