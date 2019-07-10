شاهد: السنغال تنهي مفاجآت بنين وتصعد لقبل نهائي كأس أفريقيا

أصبح منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد أن تغلب 1- صفر على منتخب بنين في مباراة دور الثمانية للمسابقة التي تستضيفها مصر.
التفاصيل:
- بهذا الفوز وضعت السنغال حدا لمفاجآت بنين في هذه النسخة من المسابقة، بعد أن أطاحت بالمغرب من دور 16 بركلات الترجيح.
- إدريسا جانا جاي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 من تسديدة متقنة بعد تمريرة من ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي اخترق دفاع بنين بعد أن صمد لمدة 69 دقيقة.
- كان يمكن لجانا جاي هز الشباك مجددا قبل ثماني دقائق على النهاية بعد انطلاقة أخرى من وسط الملعب لكن حرمه المدافع أوليفييه فيردون من التسجيل ثم تعرض لاعب بنين للطرد على الفور.
- ماني سجل هدفين لكن لم يحتسبا بداعي التسلل وصدقت تكنولوجيا حكم الفيديو على ذلك بعد الاستعانة بها في البطولة لأول مرة من دور الثمانية، كما شتت دفاع بنين تسديدة ماني قبل تجاوز الخط وذلك بعد دقائق من هدف جانا جاي.
- السنغال، التي لم تحقق اللقب من قبل، ستنتظر الفائز من مباراة تونس ومدغشقر الخميس لمعرفة الطرف الثاني لمباراة الدور قبل النهائي والتي تقام الأحد المقبل.
- المنتخب السنغالي هو المصنف الأول أفريقيا فيما يبتعد عنها منتخب بنين بفارق 66 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
- هذه هي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السنغال الدور قبل النهائي والأولى منذ 2006 وكان أفضل انجاز لها تحقيق المركز الثاني في 2002.