شاهد: السنغال تنهي مفاجآت بنين وتصعد لقبل نهائي كأس أفريقيا

أصبح منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد أن تغلب 1- صفر على منتخب بنين في مباراة دور الثمانية للمسابقة التي تستضيفها مصر.

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