"إعلان تجاري" لاعتذار لاعبي مصر يفتح نار الجماهير عليهم مجددا

ظهر إعلان تجاري يجمع عددا من لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم يقدمون فيه اعتذارا على خروجهم من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن الجماهير ردت بمهاجمة اللاعبين مجددا.

ما القصة؟

قدم عدد من لاعبي المنتخب المصري سلسلة اعتذارات للجماهير على مدى اليومين الماضيين بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا.

ستة من لاعبي المنتخب قدموا الاعتذار عبر إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية، وهو ما زاد من غضب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر في الإعلان عددا من لاعبي المنتخب في مقدمتهم أحمد المحمدي، ومحمود علاء، ومحمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد، وأحمد حسن كوكا، ومحمود دونجا.

لم تنشر الصفحة الرسمية للشركة المعلنة حتى الآن الفيديو عبر حساباتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات حول السبب وهل الهدف رصد رد فعل الجمهور قبل بثه رسميا أم إن الإعلان تسرب دون علمها، خاصة أن نشطاء دعوا لمقاطعة هذه الشركة؟!

لا يوجد تأكيد حاسم حتى الآن عن توقيت تصوير هذا الفيديو، قبل أو بعد مباراة هزيمة فريق مصر، ولكن صفحات سوشيال ميديا زعمت أنه تم تسجيله من قبل المعلن مسبقًا لتأمين حملته الإعلانية وتوقعه خروج الفريق المصري مبكرا.

إعتذار إيه..الاعلان دا بمثابة إهانة لكل مصري..انتوا بتتربحوا من ورا هموم الناس..حد يعمل اعلان لهزيمه..!!#غير_مقبول pic.twitter.com/2jiKt5ckel — ⭐️ MoŠtAfa ✈️ Ⓜ️ (@Mokhtar13Saad) July 10, 2019

الجمهور يغضب مجددا

الجمهور المصري فتح النار على لاعبي المنتخب ووصفهم مغردون بأنهم "مرتزقة" يتربحون من وراء هموم الناس ومن الهزيمة، واصفين الإعلان بأنه "إهانة لكل مصري".

لم يلق الإعلان استحسان الجمهور، إذ يرى البعض أن الاعتذار غير صادق، ولا يُبدي أي نوع من حزن اللاعبين، مقارنة بلاعبي فرق أخري خرجت.

https://twitter.com/abdelkadr_saeid/status/1148758714381455360?ref_src=twsrc%5Etfw

يعني صوروا اعلان بيبسي قبل م يلعبوا اي ماتش من الأساس!!!

يعني اصلا عاملين حسابهم ع الهزيمه 🤔

حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا — Bossy🇪🇬🏹 (@meraviglia22) July 10, 2019

بيبسي ترد:

شركة بيبسيكو مصر صاحبة الإعلان قالت إنها نسخة الإعلان غير رسمية ومسربة وتم تحريفها وجاري التحقيق مع الأطراف المعينة في وصول النسخة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

الشركة أضافت أنها قامت بتشكيل لجنة من المسئولين والمختصين بالشئون القانونية للتحقيق فيما حدث، لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة الغير رسمية.

الشركة أكدت أنه عندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة تقرر عدم نشر النسخة الرسمية.

اعتذار جماعي

توجه قائد المنتخب أحمد المحمدي برسالة اعتذار عبر حسابه على تويتر، إلا أنه قوبل بانتقادات من عدد من متابعي صفحته لمساندته للاعب عمرو وردة في أزمته، إلى جانب قيامه بوضع أصابعه في أذنيه عقب إحرازه هدف في مرمى أوغندا في إشارة إلى عدم استماعه للانتقادات، ما أثار غضب الكثيرين.

اعتذر عمرو وردة للجماهير عن الخروج المبكر من البطولة عبر حسابه على إنستغرام.

اللاعب طارق حامد، أحد الذين شكرهم الجمهور، قدم اعتذاره قائلا "إنهم لم يكونوا على قدر تطلعات الجمهور".

سبق الجميع اللاعب محمد صلاح بالاعتذار وأبدي حزنه للخروج المبكر.

رد فعل الجمهور على مواقع التواصل كان أفضل تجاه على غزال الذي شارك احتياطيا في البطولة، وكذلك مع حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي الذي كان من أوائل المبادرين بالاعتذار عبر تويتر، نظرا لتقديمه أداء بطوليا خلال المباريات الأربع التي لعبها الفريق.

خسر المنتخب المصري مباراته أمام جنوب أفريقيا بدور الستة عشر، بهدف دون رد، ليخرج الفراعنة من البطولة على ملعبهم أمام جمهورهم.



حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.. — Mohamed Salah (@MoSalah) July 7, 2019