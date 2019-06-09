لأجل الفراعنة.. صلاح يرفض لعنة "ميسي" ويتطلع لإنجاز أبو تريكة

رغم نجاحه الهائل في رحلة احترافه الأوربية والإنجازات العديدة التي حققها مع نادي ليفربول الإنجليزي، يرفض محمد صلاح التفريط في أي فرصة للسطوع والتألق مع المنتخب المصري لكرة القدم.

"الفيراري" والفراعنة:

النجم الشهير، الذي توج مسيرته مع ليفربول في الموسمين الماضيين بإنجازات مثيرة وأرقام قياسية عديدة، يحلم بأن يقود المنتخب المصري إلى لقب في البطولات الكبيرة.

الحقيقة أن صلاح لم يتأخر أبدا في تلبية نداء الواجب الوطني والمشاركة مع منتخب الفراعنة في أي مباراة أو بطولة كبيرة، بل كان حريصًا على بذل كل ما بوسعه مع الفريق مثلما يلعب بروح قتالية مع الأندية التي نشط في صفوفها.

الآن، يحلم صلاح الملقب بـ "الفيراري" بأن يتوج مسيرته مبكرًا مع الفراعنة بلقب قاري من خلال كأس الأمم الأفريقية المقررة في مصر هذا الشهر.

بين ميسي وأبو تريكة:

صلاح يرفض الاكتفاء بما حققه على مستوى الأندية، ويدرك مدى أهمية تحقيق لقب مع منتخب بلاده، مستدعيًا في هذا الأزمة التي يعيشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدم تتويجه مع منتخب بلاده بأي لقب كبير حتى الآن رغم تتويجه مع برشلونة الإسباني بالعديد من الألقاب.

في المقابل، يتطلع محمد صلاح لارتداء عباءة النجم المعتزل محمد أبو تريكة الذي نال لقبي "أمير القلوب" و"الماجيكو" بعدما سحر الجماهير وأدخل السعادة على القلوب بمشاركته الفعالة في فوز الفريق بلقبي كأس الأمم الأفريقية عامي 2006 و2008.

للمرة الثانية:

صلاح يخوض البطولة الأفريقية للمرة الثانية فقط مع الفراعنة بعدما عاد الفريق للنهائيات عبر النسخة الماضية عام 2017 بالغابون بعد غياب عن ثلاث نسخ متتالية في 2012 و2013 و2015.

صلاح ساهم بقدر كبير في بلوغ الفريق نهائي نسخة 2017 ووصوله لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه ما زال بحاجة إلى لقب كبير مع الفريق وهو ما يستطيع تحقيقه في كأس أفريقيا 2019 بمصر.

إذا فاز صلاح بهذا اللقب، سيكون بهذا تفوق على ميسي في هذه الجزئية حيث جمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.

حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعامين متتاليين

اللاعب الموهوب: