سياسي ألماني ينتقد أوزيل بعد شهادة أردوغان على عقد زواجه

انتقد جيم أوزديمير الزعيم الأسبق لحزب الخضر الألماني، مسعود أوزيل، اللاعب السابق في المنتخب الألماني، لطلبه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يشهد على عقد زواجه.

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في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية قال السياسي الألماني الذي ينحدر من أصول تركية إنه "يبدو أن الاثنين يتناسبان مع بعضهما البعض".

زعم أوزديمير أن "الظاهر أن أردوغان في حاجة إلى مثل هذه الصور نظرا لتراجع شعبيته في بلاده وما صاحب ذلك من "موقف مفزع" للاقتصاد التركي.

أضاف أوزديمير أن ما يدعو للأسف بالنسبة لكل الشباب الذين كانوا ينظرون إلى أوزيل باعتباره قدوة، هو أن هذا اللاعب جعل من نفسه الآن "منصة دعائية لديكتاتور" على حد قوله، متابعا أن "الإنصاف يقتضي القول أن أوزيل ليس الوحيد الذي التقط صورا مع مثل هؤلاء الأشخاص.

كان أوزيل قد أثار غضب الألمان بعدما أهدى قميص نادي أرسنال الذي يلعب لصالحه إلى أردوغان في لقاء سابق قبل بطولة كأس العالم العام الماضي، الأمر الذي دفع أوزيل لإعلان اعتزاله دوليا بعد المونديال.

مسعود أوزيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان وزفاف أوزيل