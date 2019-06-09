الأهلي يصعد ضد الاتحاد المصري ويهدد باللجوء لـ"فيفا" و"كاس"

قال الأهلي المصري إنه سيلجأ إلى كافة الإجراءات القانونية التصعيدية لحفظ حقه بشأن المباريات المتبقية في المسابقة والتي يراها "لا تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وقواعد اللعب النظيف".

تصعيد

النادي أعلن، السبت، لجوءه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس) فيما يتعلق بموقف اتحاد الكرة المحلي من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المحلي والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد.

وفقا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، "قرر مجلس الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية".

البيان أضاف أن الإجراءات التصعيدية ستكون "بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة".

بالفعل تقدم النادي بشكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، الأحد، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

البيان طالب "اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسئولياته دون تأخر، وحسم الأمور التالية فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10 من يوليو/ تموز المقبل، حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات كاف من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية".

البيان أوضح "نطالب الاتحاد المصري أيضًا باتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020".

الأهلي اختتم بيانه بالقول مطالبا بـ"تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنية الفيديو (فار) لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم".

خلفيات:

كان الأهلي قد أعلن رفضه لإقامة ما تبقى من مباريات بالدوري بعد بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 من يونيو/حزيران الجاري إلى 19 من يوليو/تموز المقبل، إلا أن اتحاد الكرة أعلن إقامة عدد من المباريات قبل البطولة واستكمال ما تبقى بعد البطولة الأفريقية وهو ما يرفضه الأهلي.