ريال مدريد يضم هازارد في صفقة ضخمة حتى 2024

حسم ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مطاردته الطويلة للبلجيكي إيدن هازارد وتعاقد مع جناح تشيلسي بعقد لمدة خمس سنوات في صفقة ضخمة الجمعة.
التفاصيل
- لم يكشف النادي الملكي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن ريال مدريد دفع لتشيلسي 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي الذي كان يحق له الانتقال مجانا في يونيو/حزيران 2020.
- ريال مدريد: اتفق ريال مدريد وتشيلسي على انتقال اللاعب إيدن هازارد. سيرتبط بالنادي لمدة خمسة مواسم حتى 30 يونيو حزيران 2024.
- ريال مدريد: هازارد سيتم تقديمه رسميا لوسائل الاعلام والجمهور في ملعب سانتياجو برنابيو في 13 يونيو/حزيران بعد خضوعه للفحص الطبي.
- بذلك يتصدر هازارد (28 عاما) مع جاريث بيل، الذي انضم من توتنهام هوتسبير في 2013، قائمة الصفقات الأغلى في تاريخ ريال مدريد. كما أنها هذه أكبر صفقة بيع للاعب في تاريخ تشيلسي.
- أبدى هازارد تقديره للنادي اللندني الذي قضى بين صفوفه سبع سنوات بينما اعترف أنه كان يحلم منذ فترة طويلة باللعب مع ريال.
- كتب هازارد في حسابه على فيسبوك "إلى كل أصدقائي وعائلتي في تشيلسي: أنتم تعرفون أني سأنضم إلى ريال مدريد. ليس سرا أنه كان حلمي اللعب هناك منذ كنت صغيرا.".
- هازارد: بذلت قصارى جهدي حتى لا أتأثر أو يتأثر الفريق خلال الفترة الصعبة من التكهنات واهتمام وسائل الإعلام خاصة في آخر ستة أشهر.
خلفية
- قاد هازارد مؤخرا تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوربي وسجل هدفين في الانتصار 4-1 على غريمه اللندني نادي أرسنال في النهائي الذي أقيم في باكو الشهر الماضي.
- انضم اللاعب البلجيكي إلى صفوف تشيلسي قادما من ليل الفرنسي في 2012 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (40.61 مليون دولار) وفاز بلقب الدوري الأوربي في أول موسم له مع ناديه الجديد.
- بعدها أحرز هازارد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و2017 وكذلك كأس رابطة الأندية الانجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.
- هز هازارد الشباك 16 مرة وصنع 15 هدفا في الدوري الممتاز في الموسم المنصرم الذي احتل فيه تشيلسي المركز الثالث في الترتيب.
- هازارد ثالث صفقة كبيرة يبرمها ريال مدريد في محاولة لإعادة بناء الفريق بعد موسم محرج أنهاه بلا ألقاب واستغنى خلاله عن اثنين من المدربين وأنهى الدوري بفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة البطل.
- تعاقد النادي بالفعل مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو من بورتو مقابل حوالي 50 مليون يورو والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو وفقا للتقارير.
- كما بات البرازيلي رودريجو على أعتاب الانضمام إلى ريال مدريد بعدما توصل العملاق الإسباني إلى اتفاق العام الماضي مع سانتوس على ضمه مقابل 45 مليون يورو وفقا لوسائل الإعلام.
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