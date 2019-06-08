الاحتجاجات تمنع الرئيس ورئيس الوزراء من حضور نهائي كأس الجزائر

غاب الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء عن مباراة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، السبت، وذلك لتفادي مواجهة الجمهور في خضم حركة احتجاجية كبيرة تشهدها البلاد.

أول مرة

بحسب وسائل الاعلام فإن هذه أول مرة يغيب فيها الرئيس أو رئيس الوزراء الذي ينوب عنه منذ انطلاق هذه المنافسة في موسم 1962-1963، بينما تم تكليف وزير الشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي هذه المهمة، كما ظهر على التلفزيون الحكومي الذي نقل المباراة.

قبل بداية المباراة اندلعت أعمال شغب بين مناصري الناديين، شباب بلوزداد وشبيبة بجاية في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

لم تسلم المنصة الرسمية من رمي مقذوفات ما اضطر قوات الأمن إلى إخراج الوزراء وباقي الرسميين، كما أكد موقع "كل شيئ عن الجزائر" الاخباري.

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرمي قارورات ماء خلف منصة الشرف وأمكن سماع صيحات "سلطة قاتلة" باللغة الفرنسية، بدون أن تظهر مغادرة الرسميين.

لحظة هروب المسؤولين و إخلاء المنصة الشرفية في نهائي #كأس_الجزائر بعدما تعرضو للشتم و الرشق بالقارورات .. #الجزائر pic.twitter.com/W3sxFDxcRJ — ناقد ساخر (@Dzsarc) June 8, 2019

تأخر انطلاق المباراة لنحو عشر دقائق لانتظار إعادة تأمين المدرجات، وعودة الوزير لمصافحة لاعبي الناديين على أرض الميدان، كما أظهر التلفزيون الناقل للمباراة.

قرر المصورون مقاطعة نزول الوزير الى أرض الميدان بوضع كاميراتهم على الأرض، احتجاجا على تأخير دخولهم إلى الملعب، كما نشر جعفر سعادة مصور صحيفة الشروق على صفحته على موقع فيسبوك.

⭕️ لقطة فريدة اليوم بالجزائر 📸 المصورون الصحفيون بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة رفضوا تصوير البرتوكول الوزاري عقب منعهم من تصوير إحماءات فريقي شباب بلوزداد و شبيبة بجاية قبل انطلاق نهائي كأس الجزائر اليوم جدير بالذكر أن النهائي انتهى بهدفين نظيفين لشباب بلوزداد 🙌 pic.twitter.com/dMCKUutP4b — جول العربي – Goal (@GoalAR) June 8, 2019

فوز شباب بلوزداد

انتهت المباراة بفوز شباب بلوزداد بنتيجة هدفين لصفر ليُتوج بالكأس للمرة الثامنة في تاريخه.

قدم الفريقان مباراة قوية في شوطها الأول، شهد حماس كبير من الجانبين ومحاولات للتهديف ولكن انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، نجح شباب بلوزداد بخبرة لاعبيه في حسم اللقاء بإحراز هدفين، الأول عن طريق أمير سعيود في الدقيقة 76 من زمن اللقاء، وجاء الثاني في وقت قاتل من المباراة عبر خالد بوسليو في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تساوى شباب بلوزداد مع اتحاد العاصمة ومولودية العاصمة ووفاق سطيف في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 8 ألقاب كأكثر من توج بها.

#شباب_بلوزداد يتوج بلقب بطولة #كأس_الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على #شبيبة_بجاية من الدرجة الثانية 2-0 على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة

سجل الأهداف أمير سعيود، الهدف الأول في الدقيقة 76، والبديل خالد بوسليو،في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .#ALGERIA 🏆⚽️🇩🇿 pic.twitter.com/PUkLdSMTaQ — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) June 8, 2019

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