"فيفا" يطالب فرنسا بمعلومات بشأن التحقيق مع رئيس "كاف"

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، بإبعاد أي شخص من عالم الساحرة المستديرة في حالة ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية.

جاء ذلك في أعقاب إلقاء القبض في فرنسا على المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تورطه في قضايا فساد، مطالبًا باريس بمعلومات بشأن التحقيقات.

بيان "فيفا":

وفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الإلكتروني، "أحيط فيفا علمًا بالأحداث المتعلقة بأحمد أحمد، الذي يتم استجوابه من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

أضاف البيان "لا يعلم فيفا بالتفاصيل المحيطة بهذا التحقيق وبالتالي فهو ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي تعليق عليه على وجه التحديد".

أوضح "فيفا"، في بيانه، "نطلب من السلطات الفرنسية أي معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيقات".

تابع "فيفا" قائلًا "على سبيل مراعاة الأصول القانونية، لكل شخص الحق في افتراض البراءة، ولكن كما أكد رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو أمس الخميس، يلتزم فيفا تمامًا بالقضاء على جميع أشكال المخالفات على أي مستوى في كرة القدم، فأي شخص يثبت ارتكابه أعمالًا غير مشروعة أو غير قانونية ليس له مكان في كرة القدم".

اختتم "فيفا" بيانه "أصبح الفيفا الآن نظيفًا من الفضائح التي شوهت سمعته، وينبغي أن يسود نفس التصميم في الهيئات الرئاسية لكل الاتحادات، وسيكون فيفا في طليعة ضمان تطبيق هذا الأمر من قبل جميع المشاركين في كرة القدم".

القبض على أحمد أحمد:

ألقي القبض، صباح الخميس، على المالغاشي أحمد أحمد في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للاستماع إليه في الاتهامات المنسوبة إليه حول تورطه في قضايا فساد وفقًا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

أضافت المجلة أن قرار القبض على أحمد أحمد نتيجة لاتهامات فساد يواجهها في صفقة تعاقد "كاف" مع أحد الرعاة من شركات الملابس والأدوات الرياضية.

أوضحت أن رئيس "كاف" رفض التعاقد مع شركة "بوما" الألمانية لتزويد الاتحاد بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية بسعر يفوق عرض بوما.

أشارت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن أحمد منح رشى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.

أضافت أن هناك اتهامًا ثالثًا يتمثل في شرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي قد رد على تلك الادعاءات منذ شهور قائلا: "جميع القرارات اتخذت بشكل جماعي وبشفافية".

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) عبر موقعه الإلكتروني أي بيان لإيضاح تلك الأمور