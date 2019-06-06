رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يخضع للاستجواب في فرنسا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية في باريس صباح، الخميس.

التفاصيل:

ذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالفيفا تلقت تقارير من عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الأفريقي عن مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد، وهو وزير سابق في مدغشقر، وبعدها أقيل فهمي من منصبه.

قيل ضمن المزاعم إن أحمد أجبر الاتحاد الأفريقي على شراء ملابس رياضية عبر شركة فرنسية بدلا من الحصول عليها مباشرة من المصانع وبأسعار مضخمة.

الفيفا ذكر في بيان "لا نعرف تفاصيل حول هذا التحقيق لذا لا يمكننا التعليق على الأمر بشكل دقيق".

صلة قرابة

صحيفة "جون أفريك" المتخصصة في الشؤون الأفريقية ومقرها الرئيسي باريس، ذكرت أن أحمد أحمد خضع صباح اليوم للتحقيق في النزل الذي يقيم به في العاصمة الفرنسية بمناسبة مشاركته في مراسم إعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني اينفانتينو.

بحسب الصحيفة، يرتبط التحقيق الذي أجرته الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، بفسخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عقد يربطه بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية "بوما" من جانب واحد والتعاقد مع شركة "تكنيكال ستييل" الواقعة بمدينة "سيان سور مار" الفرنسية.

نقلت الصحيفة عن السكرتير العام السابق "للكاف" المصري عمرو فهمي أن أحمد أحمد وقع العقد مع الشركة الفرنسية لوجود قرابة مع أحد مدرائها بكلفة تصل إلى 830 ألف دولار.

كان أحمد أحمد، قد رد على تلك الاتهامات في أبريل/نيسان الماضي بأن العقد تم توقيعه بشكل "قانوني وشفاف".

من هو أحمد أحمد؟