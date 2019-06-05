سان جيرمان الفرنسي يعلن رحيل حارس مرماه بوفون

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، رحيل حارس مرمى الفريق الكروي الإيطالي جانلويجي بوفون بعد موسم واحد فقط قضاه ضمن صفوف النادي.

التفاصيل:

وفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "بعد دراسة متأنية، قرر نادي باريس سان جيرمان عدم تجديد عقد بوفون الذي ينتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري".

البيان أضاف "بوفون شخص مهذب داخل وخارج الملعب، وقدوة استثنائية لجميع اللاعبين بالفريق، نتمنى لك التوفيق في المستقبل".

النادي اختتم بيانه بالقول "وداعًا، وشكرًا على كل شيء قدمته لنا أيها العظيم".

في تصريح لموقع النادي، قال بوفون "هناك مكانين في الدنيا تستطيع العيش فيهما بسعادة: الأول هو المنزل والثاني هو باريس، من اليوم هذا الأمر ينطبق على أنا أيضًا".

بوفون أضاف "أود أن أتحرك نحو تحديات شخصية ومهنية جديدة".

أضاف الحارس الفائز بكأس العالم "أشكركم جميعا على كل شيء عشته في باريس. أشكركم على كل المشاعر التي عشناها سويا.

ربطت تكهنات وسائل إعلام في إنجلترا وفرنسا ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد باحتمال الانتقال إلى سان جيرمان.

لم يكشف سان جيرمان عن وجهة بوفون المقبلة لكنه تمنى له كل التوفيق.

خلفيات: