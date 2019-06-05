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سان جيرمان الفرنسي يعلن رحيل حارس مرماه بوفون

حارس مرمى باريس سان جيرمان جانلويجي بوفون
حارس مرمى باريس سان جيرمان جانلويجي بوفون
5/6/2019

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، رحيل حارس مرمى الفريق الكروي الإيطالي جانلويجي بوفون بعد موسم واحد فقط قضاه ضمن صفوف النادي.

التفاصيل:
  • وفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، "بعد دراسة متأنية، قرر نادي باريس سان جيرمان عدم تجديد عقد بوفون الذي ينتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري".
  • البيان أضاف "بوفون شخص مهذب داخل وخارج الملعب، وقدوة استثنائية لجميع اللاعبين بالفريق، نتمنى لك التوفيق في المستقبل".
  • النادي اختتم بيانه بالقول "وداعًا، وشكرًا على كل شيء قدمته لنا أيها العظيم".
  • في تصريح لموقع النادي، قال بوفون "هناك مكانين في الدنيا تستطيع العيش فيهما بسعادة: الأول هو المنزل والثاني هو باريس، من اليوم هذا الأمر ينطبق على أنا أيضًا".
  • بوفون أضاف "أود أن أتحرك نحو تحديات شخصية ومهنية جديدة".
  • أضاف الحارس الفائز بكأس العالم "أشكركم جميعا على كل شيء عشته في باريس. أشكركم على كل المشاعر التي عشناها سويا.
  • ربطت تكهنات وسائل إعلام في إنجلترا وفرنسا ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد باحتمال الانتقال إلى سان جيرمان.
  • لم يكشف سان جيرمان عن وجهة بوفون المقبلة لكنه تمنى له كل التوفيق.
خلفيات:
  • انضم بوفون إلى سان جيرمان من يوفنتوس في يوليو تموز العام الماضي وفاز بلقب الدوري وكأس السوبر الفرنسية خلال موسم أمضاه في باريس.
  • خاض بوفون (41 عامًا) مع سان جيرمان ما يقرب من 25 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها وسكنت شباكه 25 هدفا، وحافظ على نظافة مرماه في 9 مباريات.
  • بدأ بوفون مسيرته الاحترافية مع بارما وهو في 17 من عمره في 1995 قبل الانتقال إلى يوفنتوس حيث فاز بتسعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا.
المصدر : وكالات
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