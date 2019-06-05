الكاف يقرر إعادة نهائي أبطال أفريقيا عقب كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا:

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وفقًا لبيان نقلته وسائل إعلام مختلفة، "لقاء الإياب ستتم إعادته عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر على أرض محايدة"، دون تحديد للدولة التي ستقام عليها المباراة.

أضاف البيان، "سيتم تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما".

تم الإعلان عن الاجتماع الطارئ عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد في مدينة رادس، بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، رغم الإعلان عن تتويج الفريق التونسي باللقب.

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