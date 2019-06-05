الكاف يقرر إعادة نهائي أبطال أفريقيا عقب كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.
إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا:
- جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
- وفقًا لبيان نقلته وسائل إعلام مختلفة، "لقاء الإياب ستتم إعادته عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر على أرض محايدة"، دون تحديد للدولة التي ستقام عليها المباراة.
- أضاف البيان، "سيتم تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما".
- تم الإعلان عن الاجتماع الطارئ عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد في مدينة رادس، بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، رغم الإعلان عن تتويج الفريق التونسي باللقب.
ما القصة؟
- تعود تفاصيل الواقعة إلى أن تتويج الترجي باللقب جاء بعد رفض الوداد استكمال إياب نهائي أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، بسبب اعتراض لاعبيه على تعطل تقنية (الفار) التي كان من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.
- رفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.
- امتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهدف، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.
- استمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الأفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.