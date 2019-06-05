الترجي يلجأ للتحكيم الرياضي بعد قرار الكاف إعادة نهائي أفريقيا

ألمح الترجي التونسي إلى اللجوء للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي للطعن على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن إعادة مباراته أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الترجي التونسي يلجأ للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي

أفاد الترجي مباشرة بعد إعلان لجنة الطوارئ بالكاف عن قرار إعادة مباراته أمام الوداد على أرض محايدة بعد كأس أمم أفريقيا، بأنه سيتخذ قراره بعد تلقيه قرار اللجنة كتابيا ورسميا.

أوضح الترجي في بيان له أنه: "تلقى قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا باستغراب كبير".

تابع البيان: "يعلم (النادي) جماهيره أن الهيئة المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورسميا على إدارتنا، ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية".

كما أعرب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن رفضه قرار الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة

رفض تونسي لقرار الكاف:

اعتبر واصف جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن إعادة مباراة الترجي والوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون قرارا "جائرا".

قال جليل لوسائل إعلام تونسية "تفاجأنا بالقرار ونعتبره جائرا وظالما وسنطعن عليه لأنه ليس مبنيا على أساس قانوني".

أضاف "لا أجد ما أقوله.. درسنا الملف من جوانبه القانونية وطلبنا من اللجنة أن تمدنا بالأشياء التي أخطأ فيها الترجي لتقع معاقبته.. أنا مستغرب.. لم يخسر الترجي في مشوار البطولة وحقق نتيجة إيجابية في ذهاب الدور النهائي ثم تقدم في النتيجة في لقاء الإياب قبل أن تتوقف المباراة".

مضى قائلا "الكل يعلم لماذا توقفت المباراة؟ ومن كان السبب في إيقافها؟ الوداد البيضاوي طبعا".

أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للدفاع عن حقوق الترجي.

الكاف يقرر إعادة نهائي أبطال أفريقيا عقب كأس الأمم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، إعادة إياب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وفقًا لبيان نقلته وسائل إعلام مختلفة، "لقاء الإياب ستتم إعادته عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر على أرض محايدة"، دون تحديد للدولة التي ستقام عليها المباراة.

أضاف البيان، "سيتم تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما".

تم الإعلان عن الاجتماع الطارئ عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد في مدينة رادس، بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، رغم الإعلان عن تتويج الفريق التونسي باللقب.

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