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إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للفيفا بالتزكية

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)
5/6/2019

أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) بالتزكية خلال انعقاد مجلس الفيفا في باريس اليوم الأربعاء.

التفاصيل
  • نال القرار تصفيقا من المجلس بعد تغيير اللوائح في وقت سابق اليوم حيث لم يعد من المطلوب إجراء تصويت إذا ترشح شخص واحد للمنصب.
  • سيستمر المحامي السويسري-الإيطالي أربعة أعوام في المنصب لمحاولة تنفيذ مخططاته الضخمة في كرة القدم التي تعطلت في فترته الأولى.
  • إنفانتينو قال إنه أحدث تغييرا بالمؤسسة بعد أن كانت "مسممة وشبه إجرامية" وأعاد إليها القيم الأصيلة.
  • تولى إنفانتينو رئاسة الفيفا في فبراير شباط 2016 خلفا لسيب بلاتر الذي ترك المنصب بعد فضيحة فساد قال إن المؤسسة تخلصت منها الآن.
  • إنفانتينو أمام المجلس في خطاب طويل: لم يعد يتحدث أحد عن أزمة الفيفا أو إعادة ترميمه بعد الضربة. يمكننا القول إننا غيرنا الموقف.
  • إنفانتينو: تحول الفيفا من مؤسسة مسممة وشبه إجرامية إلى ما ينبغي أن تكون عليه في الأساس.. منظمة تطور كرة القدم وتوازي الشفافية والنزاهة.
  • إنفانتينو: الآن كل شيء منفتح وشفاف وليس من المحتمل أن يخفي الفيفا مدفوعات بسبب أي شيء غير أخلاقي. لا مجال للفساد الآن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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