إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للفيفا بالتزكية

أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) بالتزكية خلال انعقاد مجلس الفيفا في باريس اليوم الأربعاء.
التفاصيل
- نال القرار تصفيقا من المجلس بعد تغيير اللوائح في وقت سابق اليوم حيث لم يعد من المطلوب إجراء تصويت إذا ترشح شخص واحد للمنصب.
- سيستمر المحامي السويسري-الإيطالي أربعة أعوام في المنصب لمحاولة تنفيذ مخططاته الضخمة في كرة القدم التي تعطلت في فترته الأولى.
- إنفانتينو قال إنه أحدث تغييرا بالمؤسسة بعد أن كانت "مسممة وشبه إجرامية" وأعاد إليها القيم الأصيلة.
- تولى إنفانتينو رئاسة الفيفا في فبراير شباط 2016 خلفا لسيب بلاتر الذي ترك المنصب بعد فضيحة فساد قال إن المؤسسة تخلصت منها الآن.
- إنفانتينو أمام المجلس في خطاب طويل: لم يعد يتحدث أحد عن أزمة الفيفا أو إعادة ترميمه بعد الضربة. يمكننا القول إننا غيرنا الموقف.
- إنفانتينو: تحول الفيفا من مؤسسة مسممة وشبه إجرامية إلى ما ينبغي أن تكون عليه في الأساس.. منظمة تطور كرة القدم وتوازي الشفافية والنزاهة.
- إنفانتينو: الآن كل شيء منفتح وشفاف وليس من المحتمل أن يخفي الفيفا مدفوعات بسبب أي شيء غير أخلاقي. لا مجال للفساد الآن.