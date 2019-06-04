ليفربول الإنجليزي يعلن رحيل اثنين من نجومه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، رحيل ثنائي الفريق الكروي دانييل ستوريدج والإسباني ألبرتو مورينو عن صفوف النادي بداية من الموسم المقبل.

التفاصيل:

وفقا لبيان منشور على موقع النادي، "ليفربول يود أن يشكر ستوريدج ومورينو على مجهودهما الرائع مع النادي، الجميع يتمنى لدانييل وألبيرتو مستقبلًا رائعًا لهما وسيكونا دائمًا جزء من عائلة ليفربول".

الألماني يورغن كلوب المدير الفني للنادي قال "لقد حصل دانييل على الحق في أن يعتبر لاعبًا رائعًا في ليفربول في العصر الحديث، لقد جاء إلى النادي في مرحلة إعادة البناء وإعادة تأسيس أنفسنا".

كلوب أضاف "ألبرتو تنعكس شخصيته في طريقة لعبه، مليئة بالحياة، مليئة بالطاقة، وإيجابية دائمًا، شخصية لا تصدق ومستعدة دائمًا لتقديم كل شيء للفريق".

اختتم كلوب تصريحاته بالقول "أتمنى لهما النجاح والسعادة في رحلتهما أينما كانت بعد ذلك، سنفتقدهما بالطبع، لكن يمكننا أن نقول وداعًا بأفضل الكلمات الممكنة فهما يغادران وهما أبطال أوربا".

ينتهي عقد الثنائي ستوريدج ومورينو مع ليفربول مع نهاية الموسم المنتهي، ولم يتم تجديد عقديهما.

خلفيات: