ليفربول الإنجليزي يعلن رحيل اثنين من نجومه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، رحيل ثنائي الفريق الكروي دانييل ستوريدج والإسباني ألبرتو مورينو عن صفوف النادي بداية من الموسم المقبل.
التفاصيل:
- وفقا لبيان منشور على موقع النادي، "ليفربول يود أن يشكر ستوريدج ومورينو على مجهودهما الرائع مع النادي، الجميع يتمنى لدانييل وألبيرتو مستقبلًا رائعًا لهما وسيكونا دائمًا جزء من عائلة ليفربول".
- الألماني يورغن كلوب المدير الفني للنادي قال "لقد حصل دانييل على الحق في أن يعتبر لاعبًا رائعًا في ليفربول في العصر الحديث، لقد جاء إلى النادي في مرحلة إعادة البناء وإعادة تأسيس أنفسنا".
- كلوب أضاف "ألبرتو تنعكس شخصيته في طريقة لعبه، مليئة بالحياة، مليئة بالطاقة، وإيجابية دائمًا، شخصية لا تصدق ومستعدة دائمًا لتقديم كل شيء للفريق".
- اختتم كلوب تصريحاته بالقول "أتمنى لهما النجاح والسعادة في رحلتهما أينما كانت بعد ذلك، سنفتقدهما بالطبع، لكن يمكننا أن نقول وداعًا بأفضل الكلمات الممكنة فهما يغادران وهما أبطال أوربا".
- ينتهي عقد الثنائي ستوريدج ومورينو مع ليفربول مع نهاية الموسم المنتهي، ولم يتم تجديد عقديهما.
خلفيات:
- لعب ستوريدج في ليفربول منذ يناير/ كانون الثاني 2013 قادمًا من تشيلسي، وشارك في 160 مباراة مع الفريق سجل خلالها 67 هدفًا.
- مورينو انتقل إلى ليفربول في أغسطس/ آب 2014، وشارك في 141 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف.
- أنهى ليفربول في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي خلف مانشستر سيتي قبل أن يتغلب على توتنهام هوتسبير 2-صفر في نهائي دوري أبطال أوربا.