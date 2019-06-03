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فيفا يمنح قطر حق استضافة مونديال الأندية في 2019 و2020

جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - أرشيفية
جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - أرشيفية
3/6/2019

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماعه اليوم الإثنين منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين من بطولتي كأس العالم للأندية والمقررتين في العامين 2019 و2020.

التفاصيل    
  • وقع الاختيار خلال اجتماع مجلس الفيفا في العاصمة الفرنسية باريس على قطر لتكون النسختان في إطار استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
  • تقام البطولة في شهر ديسمبر/كانون الأول في كلا العامين وبمشاركة سبعة أندية هي الأندية الفائزة بلقب دوري الأبطال في كل من الاتحادات القارية الست إضافة لممثل البلد المضيف.
  • حتى الآن، حجزت أربعة فرق مقاعدها في نسخة 2019 حيث تأهل ليفربول الإنجليزي إلى البطولة بإحرازه لقب بطولة دوري أبطال أوربا يوم السبت الماضي كما سبقه فريق الترجي التونسي بإحراز لقب دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي.
  • كما سبقهما فريق مونتيري المكسيكي بإحراز اللقب في دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) كما تأهل فريق هينغن سبورت من نيوكاليدونيا بإحراز لقب دوري أبطال اتحاد أوقيانوسية.
  • ينتظر أن يكون فريق السد ممثلا عن البلد المضيف نظرا لفوزه بلقب دوري نجوم قطر في الموسم المنقضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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