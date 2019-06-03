فيفا يمنح قطر حق استضافة مونديال الأندية في 2019 و2020

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال اجتماعه اليوم الإثنين منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين من بطولتي كأس العالم للأندية والمقررتين في العامين 2019 و2020.

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