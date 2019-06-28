البث الحي
رياضة|مصر

بمشاركة فنانات: حملة نسائية ضد صلاح لدعمه "وردة"

عمرو وردة (يمين) ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح
عمرو وردة (يمين) ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح
28/6/2019

لم تمر واقعة عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب المصري بعد عفو اتحاد الكرة عنه بعد واقعة التحرش مرور الكرام، ولكنها تحولت إلى أزمة وحملة نسائية ضده وضد محمد صلاح لدفاعه عنه.

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بعد يومين فقط من استبعاد اتحاد الكرة له على خلفية ما أثير حول تحرشه بعارضة أزياء.

فرصة ثانية
  • بدأت الحملة عقب تغريدة للاعب المصري محمد صلاح يبدي فيها تضامنه مع زميله عمرو ورده ويطالب بإعطائه فرصه ثانية، حيث قال: "أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، والتي هي أسهل طريقة للخروج.. نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف. الإبعاد ليس هو الحل".

  • بدأت فتيات وسيدات مصريات بينهن فنانات حملة انتقادات عنيفة لإعادة "ورده" للمنتخب، وهاجموا صلاح بعنف، وتصدر هاشتاج #منتخب_المتحرشين المرتبة الأولى على موقع تويتر في مصر، الجمعة.  
  • أمام الحملة ضد صلاح بدأ آخرون الدفاع عنه بهاتشاج #ادعم_محمد_صلاح معتبرين أن من يهاجمونه يفعلون هذا لأغراض سياسية.

  • استغرب الناقد الرياضي علاء صادق أن يكتب "صلاح" تغريداته المدافعة عن زميله باللغة الإنجليزية قائلا: "المنتخب عربي والمستبعد عربي والمدافع عربي والشأن عربي والقراء عرب والجمهور عربي، لماذا كتب صلاح دفاعه بالإنجليزية؟".

  • نشرت دار الإفتاء المصرية تغريدة عن "الستر على عباد الله"، اعتبرها نشطاء دفاعا عن اللاعب، وتغريدة أخرى تعتبر التحرش الجنسي "جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب" وتتوعد مرتكبها بعقاب شديد في الدنيا والآخرة، ما أثار تساؤلات حول علاقة التغريدات بأزمة اللاعب المتحرش.

مواجهة بين الفنانات
  • اندلعت مواجهة على مواقع التواصل بين بعض الفنانات بسبب العفو عن "وردة" ودفاع صلاح عنه، وانتقدت الفنانة رانيا يوسف رفع ثلاث دعاوي عليها لاتهامها بأن فستانها "خدش الحياء العام"، بينما يتم السكوت على "التحرش".
  • بالمقابل دافعت الفنانة "هايدي كرم" عن اللاعب المتحرش وقالت إنه يعيش في اليونان "يعني بنات على قفا مين يشيل"، فكيف سيقوم بالتحرش في مصر؟ وهاجمتها مصريات واتهمنها بأنها "تدعم التحرش".

خلفيات:
  • الجهاز الفني لمنتخب مصر أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم وردة، في أزمة تحرش لفظي مع إحدى عارضات الأزياء بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

  • كما نشرت فتاة مكسيكية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) فيديو فاضح لعمرو وردة بجانب نشر محادثات من تطبيق (واتسآب) بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بين الطرفين.
  • إثر هذا قدم وردة اعتذارا في فيديو على صفحته بموقع فيسبوك عما بدر منه في الواقعة التي تسببت في استبعاده من صفوف الفريق الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً، قبل أن يعاود الاتحاد ضمه للمعسكر مرة أخرى.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من رياضة

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)

عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)

أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا في "الرفعة المميتة" (فيديو)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)