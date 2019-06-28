بمشاركة فنانات: حملة نسائية ضد صلاح لدعمه "وردة"

لم تمر واقعة عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب المصري بعد عفو اتحاد الكرة عنه بعد واقعة التحرش مرور الكرام، ولكنها تحولت إلى أزمة وحملة نسائية ضده وضد محمد صلاح لدفاعه عنه.
أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بعد يومين فقط من استبعاد اتحاد الكرة له على خلفية ما أثير حول تحرشه بعارضة أزياء.
We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer.
— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019
لو وردة رجع المنتخب بعد تدخل العيال اللاعيبة الي نصهم جهلة .. الناس هتسمينا منتخب المتحرشين بعد ما كان منتخب الساجدين.
وكتر ألف خيرك يا مصر على الرويبضة الي بيتحكموا في زمام الأخلاق
— Mohamed Barakat (@mo7amed_barakat) June 27, 2019
من حق محمد صلاح الدفاع عن زميله المستبعد عمرو ورده.
لكن المنتخب عربي.. والمستبعد عربي.. والمدافع عربي.. والشأن عربي.. والقراء عرب.. والجمهور عربي.
لماذا كتب صلاح دفاعه بالإنجليزية!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Ajpvcczfq3
— Dr. Alaa Sadek (@DrAlaaSadek) June 27, 2019
الستر على عباد الله من صفات الأنبياء
— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 26, 2019
#التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعد الإسلام فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا﴾ [الأحزاب: 58].
— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 26, 2019
ممثلة ست مصرية بتحب المتحرشين هيدي كرم pic.twitter.com/Zfa0667kpb
— Dalia (Om El Banat) (@DaliaNewYork) June 27, 2019