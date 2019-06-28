بمشاركة فنانات: حملة نسائية ضد صلاح لدعمه "وردة"

لم تمر واقعة عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب المصري بعد عفو اتحاد الكرة عنه بعد واقعة التحرش مرور الكرام، ولكنها تحولت إلى أزمة وحملة نسائية ضده وضد محمد صلاح لدفاعه عنه.

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بعد يومين فقط من استبعاد اتحاد الكرة له على خلفية ما أثير حول تحرشه بعارضة أزياء.

فرصة ثانية

بدأت الحملة عقب تغريدة للاعب المصري محمد صلاح يبدي فيها تضامنه مع زميله عمرو ورده ويطالب بإعطائه فرصه ثانية، حيث قال: "أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، والتي هي أسهل طريقة للخروج.. نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف. الإبعاد ليس هو الحل".

We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

بدأت فتيات وسيدات مصريات بينهن فنانات حملة انتقادات عنيفة لإعادة "ورده" للمنتخب، وهاجموا صلاح بعنف، وتصدر هاشتاج #منتخب_المتحرشين المرتبة الأولى على موقع تويتر في مصر، الجمعة.

أمام الحملة ضد صلاح بدأ آخرون الدفاع عنه بهاتشاج #ادعم_محمد_صلاح معتبرين أن من يهاجمونه يفعلون هذا لأغراض سياسية.

لو وردة رجع المنتخب بعد تدخل العيال اللاعيبة الي نصهم جهلة .. الناس هتسمينا منتخب المتحرشين بعد ما كان منتخب الساجدين.

وكتر ألف خيرك يا مصر على الرويبضة الي بيتحكموا في زمام الأخلاق — Mohamed Barakat (@mo7amed_barakat) June 27, 2019

استغرب الناقد الرياضي علاء صادق أن يكتب "صلاح" تغريداته المدافعة عن زميله باللغة الإنجليزية قائلا: "المنتخب عربي والمستبعد عربي والمدافع عربي والشأن عربي والقراء عرب والجمهور عربي، لماذا كتب صلاح دفاعه بالإنجليزية؟".

من حق محمد صلاح الدفاع عن زميله المستبعد عمرو ورده.

لكن المنتخب عربي.. والمستبعد عربي.. والمدافع عربي.. والشأن عربي.. والقراء عرب.. والجمهور عربي.

لماذا كتب صلاح دفاعه بالإنجليزية!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Ajpvcczfq3 — Dr. Alaa Sadek (@DrAlaaSadek) June 27, 2019

نشرت دار الإفتاء المصرية تغريدة عن "الستر على عباد الله"، اعتبرها نشطاء دفاعا عن اللاعب، وتغريدة أخرى تعتبر التحرش الجنسي "جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب" وتتوعد مرتكبها بعقاب شديد في الدنيا والآخرة، ما أثار تساؤلات حول علاقة التغريدات بأزمة اللاعب المتحرش.

الستر على عباد الله من صفات الأنبياء — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 26, 2019

#التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعد الإسلام فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا﴾ [الأحزاب: 58]. — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 26, 2019

مواجهة بين الفنانات

اندلعت مواجهة على مواقع التواصل بين بعض الفنانات بسبب العفو عن "وردة" ودفاع صلاح عنه، وانتقدت الفنانة رانيا يوسف رفع ثلاث دعاوي عليها لاتهامها بأن فستانها "خدش الحياء العام"، بينما يتم السكوت على "التحرش".

بالمقابل دافعت الفنانة "هايدي كرم" عن اللاعب المتحرش وقالت إنه يعيش في اليونان "يعني بنات على قفا مين يشيل"، فكيف سيقوم بالتحرش في مصر؟ وهاجمتها مصريات واتهمنها بأنها "تدعم التحرش".

ممثلة ست مصرية بتحب المتحرشين هيدي كرم pic.twitter.com/Zfa0667kpb — Dalia (Om El Banat) (@DaliaNewYork) June 27, 2019

خلفيات:

الجهاز الفني لمنتخب مصر أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم وردة، في أزمة تحرش لفظي مع إحدى عارضات الأزياء بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).