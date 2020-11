بمشاركة فنانات: حملة نسائية ضد صلاح لدعمه "وردة"

لم تمر واقعة عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب المصري بعد عفو اتحاد الكرة عنه بعد واقعة التحرش مرور الكرام، ولكنها تحولت إلى أزمة وحملة نسائية ضده وضد محمد صلاح لدفاعه عنه.

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بعد يومين فقط من استبعاد اتحاد الكرة له على خلفية ما أثير حول تحرشه بعارضة أزياء.

فرصة ثانية

We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer.

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019