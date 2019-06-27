شاهد: عمرو وردة يعتذر وأنباء عن عودته لصفوف المنتخب المصري

قدم عمرو وردة مهاجم المنتخب المصري اعتذاره على ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي التي تسببت في استبعاده من صفوف الفريق الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً.

التفاصيل:

قال عمرو وردة في تسجيل مصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا بعتذر على ما حدث مني وبعتذر لأهلى وللجهاز الفني واللاعبية، أنا آسف".

اللاعب أضاف: "أتعهد إن الفترة المقبلة ستكون جيدة. ولن أفعل شئيا يغضب أحدا.. اعتذر للمرة الثانية".

اتحاد الكرة المصري كان قد قرر صباح أمس الأربعاء استبعاد وردة من معسكر الفريق بسبب ما تردد عن تكرار واقعة التحرش الجنسي.

إلا أن وسائل إعلام مصرية عديدة نشرت نقلا عن مصدر مسؤول باتحاد الكرة، الخميس، أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الأفريقى باستبعاد وردة من معسكر المنتخب.

المصدر أكد أن لاعبي المنتخب طالبوا باستمرار وردة في المعسكر، مضيفا بأنه سيتم حسم مصيره، الخميس، بعد تقديم اللاعب اعتذارا رسميا.

محمد صلاح يعلق

محمد صلاح، مهاجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي أكد ضرورة احترام المرأة.

صلاح قال في تغريدة على موقع تويتر، الخميس، في إشارة ضمنية لأزمة وردة: "يجب أن يكون التعامل مع السيدات بأقصى درجات الاحترام.. تلك الأمور يجب أن تبقى مقدسة".

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

صلاح أضاف: "أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، والتي هي أسهل طريقة للخروج".

صلاح أوضح: "نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف. الإبعاد ليس هو الحل".

We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

واقعتا تحرش

الجهاز الفني لمنتخب مصر أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم وردة، في أزمة تحرش لفظي مع إحدى عارضات الأزياء بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

https://twitter.com/BanootaBanota/status/1144157242503127040?ref_src=twsrc%5Etfw

نشرت فتاة مكسيكية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) فيديو فاضح لعمرو وردة بجانب نشر محادثات من تطبيق (واتسآب) بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بين الطرفين.

ما هي لو البنت اللي تحرش بيها #عمرو_وردة كانت بنت/أخت/مرات/أم/بنت من عيلة سي #محمد_صلاح ماكانش قال اللي قاله و كان صمم إن يا هو يا وردة فى المنتخب لكن إزدواجية المعايير عند الذكر العربي هي خلل جيني لا يتغير بتغيير مكان الإقامة #مصر — Sally 🇹🇳 (@saliMadridista) June 27, 2019

بمناسبة موضوع #عمرو_ورده : احنا اسوأ شعب بيستخدم السكرين شوتش، ما اللي عايز يبعت رسايل يبعت سواء راجل او بنت، والتاني يرد او ما يردش براحته. لكن اللي بيستخدم السكرين شوتس في فضح الغير وبغرض عمل شو لنفسه، بيفقد ثقة اللي يعرفوه قبل ما يفقد ثقة الغريب. مجتمع مريض وعايز يتعالج 😏 — Rafik Leion ® (@RLeion) June 27, 2019

المنتخب يتأهل

تأهل المنتخب المصري إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ومنتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بلا رصيد من النقاط.