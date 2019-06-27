شاهد: عمرو وردة يعتذر وأنباء عن عودته لصفوف المنتخب المصري

قدم عمرو وردة مهاجم المنتخب المصري اعتذاره على ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي التي تسببت في استبعاده من صفوف الفريق الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حالياً.
Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.
— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019
We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer.
— Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019
https://twitter.com/BanootaBanota/status/1144157242503127040?ref_src=twsrc%5Etfw
ما هي لو البنت اللي تحرش بيها #عمرو_وردة كانت بنت/أخت/مرات/أم/بنت من عيلة سي #محمد_صلاح ماكانش قال اللي قاله و كان صمم إن يا هو يا وردة فى المنتخب لكن إزدواجية المعايير عند الذكر العربي هي خلل جيني لا يتغير بتغيير مكان الإقامة #مصر
— Sally 🇹🇳 (@saliMadridista) June 27, 2019
بمناسبة موضوع #عمرو_ورده : احنا اسوأ شعب بيستخدم السكرين شوتش، ما اللي عايز يبعت رسايل يبعت سواء راجل او بنت، والتاني يرد او ما يردش براحته. لكن اللي بيستخدم السكرين شوتس في فضح الغير وبغرض عمل شو لنفسه، بيفقد ثقة اللي يعرفوه قبل ما يفقد ثقة الغريب.
مجتمع مريض وعايز يتعالج 😏
— Rafik Leion ® (@RLeion) June 27, 2019
الاعتذار شيء جميل طبعًا
وقبوله شيء أروع
ولكن العقاب ضروري عشان الاعتذار يكون له معنى
مش يكون الموضوع سداح مداح
كلمة آسف هتبقى حقيقية لو زُينت بالعقاب
عشان كده #عمرو_وردة لازم يثبت إنه عرف غلطه مش مجرد كلمة بيقولها… https://t.co/J4Ky1qijNO
— OMAR ELKADY (@OMRELKADY) June 27, 2019