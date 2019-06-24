شاهد: يحدث مرة واحدة في التاريخ.. هدف خارق من على بعد 60 ياردة

كان الوقت الأصلي قد انتهى إلا أن لاعب الوسط الفرنسي هيرولد غولون نجم فريق "باهانغ" الماليزي، أبى إلا أن يدخل التاريخ بتسجيل هدف خرافي من مسافة أكثر من 60 ياردة.

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