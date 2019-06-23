للمرة الثانية في البطولة: جماهير مغربية تهتف لـ "أبو تريكة" في الدقيقة 22

هتفت جماهير مغربية باسم نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من زمن المباراة التي جمعت المغرب مع ناميبيا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

التفاصيل:

حرصت حشود من الجماهير المغربية في "استاد السلام" على الهتاف للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة خلال لقاء بين منتخبي المغرب وناميبيا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

قامت الجماهير بالهتاف لـ"أبوتريكة" في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي المصري ومنتخب بلاده.

كانت الجماهير المصرية قد هتفت باسم "أبو تريكةـ" في استاد القاهرة الدولي خلال افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بين منتخبي الفراعنة وزيمبابوي.

مبروك فوز منتخب المغرب الشقيق فى مباراته الأولي ضد نامبيا .بداية صعبه ولكن القادم أفضل إن شاء الله ..وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية الخمسة فى البطولة منورين مصر يا أشقاء — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 23, 2019

فوز المغرب:

فاز المغرب في المباراة وأحرز هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة لينجو من فخ ناميبيا ويخطف الانتصار 1-صفر في بداية مسيرته بكأس الأمم الأفريقية .

وجاء الهدف الوحيد بعدما أخفق إيتامونوا كيمويني في التعامل مع ركلة حرة نفذها حكيم زياش في الدقيقة 89 ووضعها برأسه في مرماه ليصبح رصيد المغرب ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا ساحل العاج وجنوب أفريقيا. وسيلعب المنتخبان غدا.

لماذا الهتاف لـ "أبو تريكة"؟

كان هاشتاغ انتشر عبر "تويتر" تحت عنوان #اهتف_لتريكة في الدقيقة 22 ، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي بعدما شنت وسائل إعلام مصرية هجومًا عليه منذ أيام.

شنت وسائل إعلام مصرية هجوما حادا على محمد أبو تريكة بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي وافته المنية الإثنين الماضي.

محمد أبو تريكة: