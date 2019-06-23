شاهد: هدف قاتل ينقذ المغرب من فخ ناميبيا في كأس الأمم

أحرز المغرب هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة لينجو من فخ ناميبيا ويخطف الانتصار 1-صفر في بداية مسيرته بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

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جاء الهدف الوحيد بعدما أخفق إيتامونوا كيمويني في التعامل مع ركلة حرة نفذها حكيم زياش في الدقيقة 89 ووضعها برأسه في مرماه ليصبح رصيد المغرب ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا ساحل العاج وجنوب أفريقيا.

استحوذ المغرب على الكرة خلال أغلب فترات الشوط الأول واقتصرت المحاولات على تسديدات تفتقر للدقة من حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

في ظل اللعب تحت أشعة الشمس ودرجة حرارة تبلغ 36 درجة مئوية في استاد السلام في القاهرة توقف اللعب لمنح اللاعبين فرصة لشرب الماء في الدقيقة 33.

حذر وفرص ضائعة: