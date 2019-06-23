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شاهد: هدف قاتل ينقذ المغرب من فخ ناميبيا في كأس الأمم

23/6/2019

أحرز المغرب هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة لينجو من فخ ناميبيا ويخطف الانتصار 1-صفر في بداية مسيرته بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

التفاصيل
  • جاء الهدف الوحيد بعدما أخفق إيتامونوا كيمويني في التعامل مع ركلة حرة نفذها حكيم زياش في الدقيقة 89 ووضعها برأسه في مرماه ليصبح رصيد المغرب ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا ساحل العاج وجنوب أفريقيا.
  • استحوذ المغرب على الكرة خلال أغلب فترات الشوط الأول واقتصرت المحاولات على تسديدات تفتقر للدقة من حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي.
  • في ظل اللعب تحت أشعة الشمس ودرجة حرارة تبلغ 36 درجة مئوية في استاد السلام في القاهرة توقف اللعب لمنح اللاعبين فرصة لشرب الماء في الدقيقة 33.
حذر وفرص ضائعة:
  • تسيد الحذر الدقائق الأولى من اللقاء من جانب لاعبي الفريقين، رغم محاولات ناميبيا على فترات متباعدة لتسجيل هدف التقدم وإرباك حسابات المنتخب المغربي.
  • توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تشهد فرصًا للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
  • تغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو المغرب من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف، قابله ميل أداء ناميبيا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
  • بعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، جاء هدف الفوز للمغرب بالنيران الصديقة عن طريق إتامونوا كيميني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90 ليخرج المغاربة فائزين بالثلاث نقاط. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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