شاهد: مصر تستهل كأس الأمم بالفوز 1- صفر على زيمبابوي

افتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على زيمبابوي بعد عرض غير مقنع في مباراته الأولى على استاد القاهرة منذ أربع سنوات.

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