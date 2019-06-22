ساويرس: هتفت مع الجماهير لـ "أبو تريكة"

قال الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه هتف مع جماهير الكرة المصرية للاعب المعتزل محمد أبو تريكة خلال مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في القاهرة أمس الجمعة.

التفاصيل:

تعليق ساويرس جاء في تغريدة على تويتر اليوم السبت ردا على تغريدة لأحد الأشخاص قال فيها إن الهتاف لأبو تريكة ‌‌‎ يمكن أن يتسبب في "جلطة" لساويرس وأمثاله.

قال ساويرس ردا على هذه التغريدة: "‏لا طبعا.. ده أنا كنت بهتف معاهم (أهتف معهم)… يظل أبو تريكة بطلنا".

تغريدة ساويرس قوبلت بإشادة واسعة من المدونين والمعلقين.

لا طبعا ده انا كنت بهتف معاهم .. هو يظل ابو تريكة بطلنا …. https://t.co/40ALZbAgjk — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 22, 2019

هجوم على هنيدي:

الممثل المصري محمد هنيدي تعرض لهجوم شديد بعدما نشر تغريدة عبر فيها عن حبه للاعب أبو تريكة حيث كتب "يا تريكة" وبجوارها ثلاثة قلوب.

هنيدي اضطر إلى حذف التغريدة بعدما قوبل بانتقاد واسع من مؤيدي النظام المصري الذين دشنوا هاشتاج مسيئا لهنيدي.

هنيدي حذف التغريدة بعد الهجوم عليه

خلفية: