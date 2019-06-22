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ساويرس: هتفت مع الجماهير لـ "أبو تريكة"

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
22/6/2019

قال الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إنه هتف مع جماهير الكرة المصرية للاعب المعتزل محمد أبو تريكة خلال مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في القاهرة أمس الجمعة.

التفاصيل:
  • تعليق ساويرس جاء في تغريدة على تويتر اليوم السبت ردا على تغريدة لأحد الأشخاص قال فيها إن الهتاف لأبو تريكة ‌‌‎ يمكن أن يتسبب في "جلطة" لساويرس وأمثاله. 
  • قال ساويرس ردا على هذه التغريدة: "‏لا طبعا.. ده أنا كنت بهتف معاهم (أهتف معهم)… يظل أبو تريكة بطلنا". 
  • تغريدة ساويرس قوبلت بإشادة واسعة من المدونين والمعلقين. 

هجوم على هنيدي:
  • الممثل المصري محمد هنيدي تعرض لهجوم شديد بعدما نشر تغريدة عبر فيها عن حبه للاعب أبو تريكة حيث كتب "يا تريكة" وبجوارها ثلاثة قلوب. 
  • هنيدي اضطر إلى حذف التغريدة بعدما قوبل بانتقاد واسع من مؤيدي النظام المصري الذين دشنوا هاشتاج مسيئا لهنيدي.
هنيدي حذف التغريدة بعد الهجوم عليه
 خلفية:
  • يواجه أبو تريكة اتهامات من الحكومة المصرية بدعم الإرهاب، ما يجعل كثيرين يترددون في التعبير عن دعمهم له.
  • الجماهير هتفت باسم نجم المنتخب المصري السابق المقلب بالماجيكو في الدقيقة 22 من مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي، استجابة لدعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #اهتف_لتريكة.
  • اختيار الدقيقة 22 يعود إلى أن أبو تريكة كان يرتدي القميص رقم 22 في النادي الأهلي المصري.
  • احتشد موقع تويتر بآلاف التغريدات الداعمة لأبو تريكة الذي يغيب عن حضور البطولة بسبب الاتهامات التي يواجهها في مصر بدعم الإرهاب.
  • حفلت التغريدات أيضا بآلاف الصور ومقاطع الفيديو الداعمة للاعب المصري المعتزل.
  • دعوات الاحتفاء والهتاف لمحمد أبو تريكة جاءت بعد أيام من حملة شنها الإعلامي المصري أحمد موسى، المقرب من السلطة، على أبو تريكة بسبب تعزية الأخير في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أثناء محاكمته الأسبوع الماضي.
  • وجه أبو تريكة رسالة مؤثرة عقب هتاف الجماهير باسمه وقال إن هذا الجمهور هو الذي صنع أبو تريكة وغيره، وإنه مستعد لخدمة بلده بعينه وقلبه.
المصدر : الجزيرة مباشر
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