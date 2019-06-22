ساويرس: هتفت مع الجماهير لـ "أبو تريكة"

الممثل المصري محمد هنيدي تعرض لهجوم شديد بعدما نشر تغريدة عبر فيها عن حبه للاعب أبو تريكة حيث كتب "يا تريكة" وبجوارها ثلاثة قلوب.
هنيدي اضطر إلى حذف التغريدة بعدما قوبل بانتقاد واسع من مؤيدي النظام المصري الذين دشنوا هاشتاج مسيئا لهنيدي.
خلفية:
يواجه أبو تريكة اتهامات من الحكومة المصرية بدعم الإرهاب، ما يجعل كثيرين يترددون في التعبير عن دعمهم له.
الجماهير هتفت باسم نجم المنتخب المصري السابق المقلب بالماجيكو في الدقيقة 22 من مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي، استجابة لدعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #اهتف_لتريكة.
اختيار الدقيقة 22 يعود إلى أن أبو تريكة كان يرتدي القميص رقم 22 في النادي الأهلي المصري.
احتشد موقع تويتر بآلاف التغريدات الداعمة لأبو تريكة الذي يغيب عن حضور البطولة بسبب الاتهامات التي يواجهها في مصر بدعم الإرهاب.
حفلت التغريدات أيضا بآلاف الصور ومقاطع الفيديو الداعمة للاعب المصري المعتزل.
دعوات الاحتفاء والهتاف لمحمد أبو تريكة جاءت بعد أيام من حملة شنها الإعلامي المصري أحمد موسى، المقرب من السلطة، على أبو تريكة بسبب تعزية الأخير في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أثناء محاكمته الأسبوع الماضي.
وجه أبو تريكة رسالة مؤثرة عقب هتاف الجماهير باسمه وقال إن هذا الجمهور هو الذي صنع أبو تريكة وغيره، وإنه مستعد لخدمة بلده بعينه وقلبه.