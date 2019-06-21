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شاهد: صوت السيسي في افتتاح أمم أفريقيا يثير تساؤلات على مواقع التواصل

21/6/2019

أثار صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:
  • بدا صوت السيسي مختلفا مع تكرار بعض الحروف، ربما بسبب إعدادات الصوت  كما يقول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
  • هاشتاج #صوت_السيسي  صعد سريعا إلى الأكثر تداولا في مصر مع التساؤل عن السبب الذي جعل الصوت يخرج على هذا النحو.
  • افتتح السيسي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في حفل أمام أكثر من 70 ألف مشجع باستاد القاهرة. 

https://twitter.com/mohamed0shaheen/status/1142151176579948546?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Talatala100/status/1142145873633320960?ref_src=twsrc%5Etfw

افتتاح أمم أفريقيا:
  • تحولت أرضية ملعب استاد القاهرة، التي احتل منتصفها هرم ضخم توسط هرمين آخرين أصغر حجما كانوا بمثابة شاشة عرض، إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية، تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الأفريقية.
  • انطلقت البطولة بأغنية "متجمعين" التي اشترك في أدائها المغني المصري حكيم، الذي غنى بالعربية، والنيجيري فيمي كوتي، المرشح لجائزة جرامي أربع مرات والذي غنى بالإنجليزية، والمغنية دوبيه جناهوري من ساحل العاج الفائزة من قبل بجائزة جرامي والتي أدت الجزء الخاص بها باللغة الفرنسية.
  • صنعت الأغنية أجواء حماسية في الاستاد مهدت الطريق أمام المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.
  • شارك مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وأفريقية، في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة.
  • قدم المؤدون عرضا يحبس الأنفاس وسط الأهرامات على أرضية الملعب التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس الجماهير.
  • بعد عرض شعارات الدول المشاركة على جوانب الأهرام الثلاثة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الأفريقية داخل الهرم الأكبر على مسرح أدى عليه حكيم وكوتي وجناهوري أغنية افتتاح البطولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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