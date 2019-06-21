شاهد: صوت السيسي في افتتاح أمم أفريقيا يثير تساؤلات على مواقع التواصل

أثار صوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:

بدا صوت السيسي مختلفا مع تكرار بعض الحروف، ربما بسبب إعدادات الصوت كما يقول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هاشتاج #صوت_السيسي صعد سريعا إلى الأكثر تداولا في مصر مع التساؤل عن السبب الذي جعل الصوت يخرج على هذا النحو.

افتتح السيسي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في حفل أمام أكثر من 70 ألف مشجع باستاد القاهرة.

حضرتك مهندس الصوت ف حفل الافتتاح ايوا انا طب اتفضل #شجع_مصر #صوت_السيسي pic.twitter.com/wTPNPP96uz — MOHAMED BADRAN (@DrBoGe) June 21, 2019

https://twitter.com/mohamed0shaheen/status/1142151176579948546?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Talatala100/status/1142145873633320960?ref_src=twsrc%5Etfw

افتتاح أمم أفريقيا: