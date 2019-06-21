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رياضة|مصر

شاهد: الجماهير تهتف لـ"أبو تريكة" في افتتاح أمم أفريقيا

21/6/2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر هتافات الجماهير المصرية لنجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 في مباراة مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا.

التفاصيل:
  • الجماهير هتفت باسم نجم المنتخب المصري السابق المقلب بالماجيكو في الدقيقة 22 من مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي، استجابة لدعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #اهتف_لتريكة.
  • اختيار الدقيقة 22 يعود إلى أن أبو تريكة كان يرتدي القميص رقم 22 في النادي الأهلي.
  • احتشد موقع تويتر بآلاف التغريدات الداعمة لأبو تريكة الذي يغيب عن حضور البطولة بسبب الاتهامات التي يواجهها في مصر بدعم الإرهاب.
  • حفلت التغريدات أيضا بآلاف الصور ومقاطع الفيديو الداعمة للاعب المصري المعتزل.
  • كان من الملفت أن هاشتاج #شجع_مصر حل في المركز الثاني على تويتر بعد هاشتاج دعم أبو تريكة.

لماذا يهتفون باسم "أبو تريكة":
  • دعوات الاحتفال والهتاف لمحمد أبو تريكة يأتي بعد أيام من حملة شنها الإعلامي المصري أحمد موسى، المقرب من السلطة، على أبو تريكة بسبب تعزية الأخير في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أثناء محاكمته هذا الأسبوع.
  • موسى اتهم أبو تريكة بدعم الإرهاب ما دفع المغردين إلى الرد بهاشتاج مسيء لموسى تصدر تويتر في مصر قبل أيام.
     

المصدر : الجزيرة مباشر
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