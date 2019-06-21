"اهتف لتريكة" يتصدر مصر قبل ساعات من افتتاح بطولة أفريقيا

مع اقتراب افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة تصدر هاشتاج #اهتف_لتريكه موقع تويتر في مصر حيث غرد عليه عشرات الآلاف من المغردين المصريين والعرب.

ما القصة؟

المغردون طالبوا بالهتاف باسم لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من مباراة افتتاح البطولة مساء الجمعة بين مصر وزيمبابوي.

اختيار الدقيقة 22 يعود إلى أن أبو تريكة كان يرتدي القميص رقم 22 في النادي الأهلي.

You are in our hearts, Egyptian football star 22min ⁦❤️⁩🕛#اهتف_لتريكة pic.twitter.com/HtBKYNSbWc — GÖö ELtâhâwy (@eltahawy_goo) June 21, 2019

احتشد موقع تويتر بآلاف التغريدات الداعمة لأبو تريكة الذي يغيب عن حضور البطولة بسبب الاتهامات التي يواجهها في مصر بدعم الإرهاب.

حفلت التغريدات أيضا بآلاف الصور ومقاطع الفيديو الداعمة للاعب المصري المعتزل.

كان من اللافت أن هاشتاج #شجع_مصر حل في المركز الثاني على تويتر بعد هاشتاج دعم أبو تريكة.

اللاعب غرد، الجمعة، قبل ساعات من انطلاق البطولة متمنيا فوز المنتخب المصري باللقب الثامن في البطولة الأفريقية.

اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الأفريقي إن شاء الله كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر ….الثامنة يا أبطال 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 20, 2019

حضور السيسي

انتشر عشرات من ضباط الشرطة والعربات المدرعة حول استاد القاهرة الدولي، الجمعة، استعدادا لانطلاق البطولة.

ستلعب مصر مع زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، حيث من المتوقع أن يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

هنيئا لك بهذا الحب .. #اهتف_لتريكة — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) June 21, 2019

أقيمت العديد من مباريات كرة القدم في مصر في السنوات الأخيرة بدون جمهور أو بتقييد عدد الحضور بعد أن تحولت الملاعب وروابط المشجعين إلى نقاط ساخنة للعنف والمعارضة السياسية. وسقط عشرات القتلى في استاد بورسعيد في 2012 وأيضا في استاد الدفاع الجوي في القاهرة في 2015.

ستقام بطولة الأمم الافريقية، بنسختها الموسعة التي تضم 24 فريقا لأول مرة، في القاهرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية.

🕖 الدقيقه 20 ( فى الجنه يا شهيد ) تضامنآ مع شهداءالزمالك 🕖 الدقيقه 22 ( يا يا يا يا يا تريكه ) تضامنا مع اللاعب محمد ابو تريكه 🕖الدقيقه 74 (فى الجنه يا شهيد ) تضامنآ مع شهداء النادى الأهلى بعد المباراه : 🗑️🏟️ نظف المدرجات ووصل رساله حضاريه للعالم#اهتف_لتريكه — Eng – Mohamed (@MA22100) June 21, 2019

خلفيات:

الهاشتاج يأتي بعد أيام من حملة شنها الإعلامي المصري أحمد موسى، المؤيد للنظام، على أبو تريكة بسبب تعزية الأخير في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أثناء محاكمته هذا الأسبوع.

موسى اتهم أبو تريكة بدعم الإرهاب ما دفع المغردين إلى الرد بهاشتاج مسيء لموسى تصدر تويتر في مصر قبل أيام.

https://twitter.com/05413dsfYIyXctm/status/1142049651782225920?ref_src=twsrc%5Etfw