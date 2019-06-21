"اهتف لتريكة" يتصدر مصر قبل ساعات من افتتاح بطولة أفريقيا

مع اقتراب افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة تصدر هاشتاج #اهتف_لتريكه موقع تويتر في مصر حيث غرد عليه عشرات الآلاف من المغردين المصريين والعرب.
You are in our hearts, Egyptian football star 22min ❤️🕛#اهتف_لتريكة pic.twitter.com/HtBKYNSbWc
— GÖö ELtâhâwy (@eltahawy_goo) June 21, 2019
We support you ❤#اهتف_لتريكه pic.twitter.com/x6FEno9leS
— HEBA ASHOUR (@hebaashour69) June 21, 2019
اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الأفريقي إن شاء الله كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر ….الثامنة يا أبطال 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬
— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 20, 2019
هنيئا لك بهذا الحب ..
— Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) June 21, 2019
🕖 الدقيقه 20 ( فى الجنه يا شهيد ) تضامنآ مع شهداءالزمالك
🕖 الدقيقه 22 ( يا يا يا يا يا تريكه ) تضامنا مع اللاعب محمد ابو تريكه
🕖الدقيقه 74 (فى الجنه يا شهيد ) تضامنآ مع شهداء النادى الأهلى
بعد المباراه : 🗑️🏟️ نظف المدرجات ووصل رساله حضاريه للعالم#اهتف_لتريكه
— Eng – Mohamed (@MA22100) June 21, 2019
https://twitter.com/05413dsfYIyXctm/status/1142049651782225920?ref_src=twsrc%5Etfw