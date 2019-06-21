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رياضة|مصر

"اهتف لتريكة" يتصدر مصر قبل ساعات من افتتاح بطولة أفريقيا

محمد أبو تريكة مرتديا قميصه رقم 22
محمد أبو تريكة مرتديا قميصه رقم 22
21/6/2019

مع اقتراب افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في القاهرة تصدر هاشتاج #اهتف_لتريكه موقع تويتر في مصر حيث غرد عليه عشرات الآلاف من المغردين المصريين والعرب.

ما القصة؟
  • المغردون طالبوا بالهتاف باسم لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من مباراة افتتاح البطولة مساء الجمعة بين مصر وزيمبابوي.
  • اختيار الدقيقة 22 يعود إلى أن أبو تريكة كان يرتدي القميص رقم 22 في النادي الأهلي.

  • احتشد موقع تويتر بآلاف التغريدات الداعمة لأبو تريكة الذي يغيب عن حضور البطولة بسبب الاتهامات التي يواجهها في مصر بدعم الإرهاب.
  • حفلت التغريدات أيضا بآلاف الصور ومقاطع الفيديو الداعمة للاعب المصري المعتزل.
  • كان من اللافت أن هاشتاج #شجع_مصر حل في المركز الثاني على تويتر بعد هاشتاج دعم أبو تريكة.

  • اللاعب غرد، الجمعة، قبل ساعات من انطلاق البطولة متمنيا فوز المنتخب المصري باللقب الثامن في البطولة الأفريقية.  

حضور السيسي 
  • انتشر عشرات من ضباط الشرطة والعربات المدرعة حول استاد القاهرة الدولي، الجمعة، استعدادا لانطلاق البطولة.
  • ستلعب مصر مع زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، حيث من المتوقع أن يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

  • أقيمت العديد من مباريات كرة القدم في مصر في السنوات الأخيرة بدون جمهور أو بتقييد عدد الحضور بعد أن تحولت الملاعب وروابط المشجعين إلى نقاط ساخنة للعنف والمعارضة السياسية. وسقط عشرات القتلى في استاد بورسعيد في 2012 وأيضا في استاد الدفاع الجوي في القاهرة في 2015.
  • ستقام بطولة الأمم الافريقية، بنسختها الموسعة التي تضم 24 فريقا لأول مرة، في القاهرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية.

خلفيات:
  • الهاشتاج يأتي بعد أيام من حملة شنها الإعلامي المصري أحمد موسى، المؤيد للنظام، على أبو تريكة بسبب تعزية الأخير في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي أثناء محاكمته هذا الأسبوع.
  • موسى اتهم أبو تريكة بدعم الإرهاب ما دفع المغردين إلى الرد بهاشتاج مسيء لموسى تصدر تويتر في مصر قبل أيام.

https://twitter.com/05413dsfYIyXctm/status/1142049651782225920?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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