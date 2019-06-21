انطلاق أمم أفريقيا بعد إزالة إله الموت وأزمة المغرب ومنع بي إن سبورت

ينطلق في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للعاصمة المصرية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على ملعب استاد القاهرة الذي سيشهد مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي.

التفاصيل:

تنطلق مباراة الافتتاح في تمام الساعة الـ 10 مساءً وسط إجراءات أمنية مشددة، شملت نشر مدرعات الشرطة والجيش وقائمة ممنوعات طويلة يحظر دخولها مع المتفرجين.

قبل انطلاق الحفل تمت إزالة مجسم لتمثال فرعوني يرمز للإله أو حارس الموت والجبانات (أنوبيس) من الملعب، بعدما أثار حملة سخرية وانتقادات على مواقع التواصل.

تم الاعتذار رسميا للمغرب بسبب خريطة عن الدول المشاركة تضمنت حدود وأعلام خاطئة تسبب في غضب المغرب.

وتضمنت استعدادات البطولة التي تعود إلى أرض مصر بعد 13 عاما، منذ عام 2006، تهديدات للمقاهي بالغلق حال تشغيلها قناة "بي إن سبورت" القطرية صاحبة الترخيص الرسمي لنقل البطولة، وتشجيع المشاهدة عبر قناة مصرية أرضية خاصة (تايم سبورت) أو عبر قناة القرصنة "BeoutQ".

https://twitter.com/salahn71/status/1141992266183127040?ref_src=twsrc%5Etfw

فقرات حفل الافتتاح

يحيي الحفل المطرب "حكيم" ومعه المغنى النيجيري "فيمى كوتيه" والمطربة الإيفوارية "دوبيه" وسيعتمد الحفل على الإبهار في فقراته الفنية التي تمزج بين حضارة أفريقيا والأهرامات والنيل.

أغنية الحفل أسمها "متجمعين" وتقول كلماتها: لو 100 حاجة فرقتنا..الكورة جمعتنا..لعبناها في الشوارع والمدارس..جوة بيتنا..أفريقيا بيها مشهورة"، وهي أغنية من إنتاج شركة "سينرجى" التابعة للمخابرات المصرية.

يشهد الحفل أيضا فقرات فنية واستعراضية وأغنية "اتجمعنا" العالمية بـ 3 لغات.

إجراءات أمنية مشددة

بسبب حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات سياسية حفل الافتتاح، وأجواء القلق من تداعيات محتملة لوفاة الرئيس السابق محمد مرسي، نشرت الشرطة المصرية قرابة 15 ألف ضابط وجندي في المنطقة وعشرات المدرعات التابعة للشرطة والجيش وأجهزة انذار ضد المتفجرات.

وتم فتح أبواب الاستاد وتدفق المشجعين منذ الواحدة ظهرا ويتم غلقها السادسة والنصف مساء، قبل استقبال القيادات السياسة والدولية.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً وضعت فيه قائمة طويلة بالممنوعات المحظور دخولها مع الجمهور للملاعب، أبرزها الصواريخ والألعاب النارية ومصادر الاشتعال وشواحن التليفونات المحمولة وزجاجات وعلب المياه وغيرها.

وقالت الداخلية إنه تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد ومراقبة الجمهور في المدرجات والقبض على المخالف للتعليمات والمشاغبين، وأجهزة خاصة لكشف الألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها.

أزمة المغرب

أثارت الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الغضب في المغرب بعد ظهور علم "الجمهورية الصحراوية" (البوليساريو) بدلا من العلم الرسمي للمغرب، وعد ضم الصحراء داخل حدود المغرب.

وتضمنت قائمة الدول المدرجة في الموقع والتي يختار بينها المستخدم بلده أثناء تسجيله من أجل الحصول على بطاقة المشجع، وتذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا، اسم "الجمهورية الصحراوية" رغم أن جبهة البوليساريو ليست عضوا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبادرت اللجنة المنظمة للبطولة بالاعتذار للسلطات المغربية، عن "الخطأ غير المقصود".

منع بي إن سبورتس:

سبق افتتاح البطولة تهديد المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية "أحمد موسي"، جميع أصحاب المقاهي في مصر بعدم تشغيل قنوات بي إن سبورتس أثناء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإلا سيتم غلق المقهى.

"موسي" قال على قناة صدي البلد: "بقول لكل أصحاب المقاهي ملكش دعوة بقنوات بي إن سبورتس، عندنا قناة تايم سبورت، قناة مصرية وطنية بتنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية حصريًا على التيلفزيون الأرضي".

وأضاف موسي: "قطر عدو بيحاربك"، متوعداً المقاهي التي ستقوم بتشغيل القنوات القطرية بغلقها، قائلاً: "هلف مصر والقهوة اللي هلاقيها مشغله بي إن سبورتس هقفلها لأن القناة دي إسرائيلية واللي يشغل قناة اسرائيلية هقفلها"!.

المذيع المقرب من السلطات المصرية أحمد موسى

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