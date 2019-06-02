نيمار يرد علي برازيلية اتهمته باغتصابها في باريس

ذكر تقرير صادر عن الشرطة في ساو باولو، أن امرأة اتهمت البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم باغتصابها في باريس.

امرأة اتهمت نيمار باغتصابها في باريس:

زعمت المرأة أن نيمار كان ثملا عندما اعتدى عليها في فندق في العاصمة الفرنسية.

أصدرت إدارة نيمار بيانا في موقعه على الإنترنت نفى فيه اللاعب البالغ عمره 27 عاما هذه المزاعم تماما.

البيان قال "رغم شعوره بمفاجأة من هذه الأنباء غير أن الحقائق كانت معروفة للاعب وإدارته إذ تعرض لمحاولة ابتزاز من أحد المحامين في ساو باولو قال إنه يمثل الضحية المزعومة.

البيان أضاف: "تم إبلاغ محامي اللاعب واتخذوا الخطوات المناسبة. ننفي المزاعم الظالمة وفوق كل ذلك فضح ذلك في وسائل الإعلام كان أمرا سلبيا جدا".

البيان استطرد "كل أدلة التعرض للابتزاز وعدم صحة مزاعم الاغتصاب سيتم تقديمها إلى مسؤولي الشرطة في الوقت المناسب".

نيمار يرد بفيديو

علق نيمار على هذه المزاعم في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع "إنستغرام" قال فيه: "بسبب الابتزاز. انا مضطر لفضح حياتي وعائلتي".

نيمار أضاف وهو يتحدث باللغة البرتغالية: " أنا منزعج للغاية، ولكن من الآن فصاعدا سأفضح أو سأقول ما حدث مع هذه الفتاة. كان شيئا حميميا ولكن يجب أن أكون منفتحا لأثبت أنه لم يحدث شيئا استثنائيا".

نيمار تابع: "ما حدث في هذا اليوم كان علاقة بين رجل وامرأة، بين أربعة جدران، مثل أي زوجين. وفي اليوم التالي لم يحدث الكثير. واصلنا تبادل الرسائل. طلبت مني هدية لإبنها".

خلال الفيديو أظهر نيمار ما ادعاه من خلال رسائل بينهما عبر تطبيق "واتساب"، بما في ذلك صور للسيدة وهي ترتدي ملابسها الداخلية. وقال إنه اضطر لإشهار هذه الأشياء علانية ليثبت أنه لم يحدث شيئا.

محتوى التقرير

وفقا لتقرير الشرطة أبلغت المرأة المحققين في ساو باولو أنها تعرفت على نيمار عبر تطبيق انستغرام واقترح عليها مقابلته في باريس.

أرسل مساعد نيمار تذكرة طيران إليها وأقامت في فندق "سوفيتل أرك دو تريمف" في باريس وفقا لما جاء في حسابها في انستغرام.

قالت للشرطة إن نيمار وصل متأخرا إلى الفندق وكان يبدو أنه في "حالة سكر" وإنهما تحدثا ثم "تعانقا".

جاء في تقرير الشرطة "أصبح نيمار عدائيا وعنيفا ومارس الجنس ضد رغبة الضحية".

التقرير أضاف أن المرأة أوضحت أنها عادت إلى البرازيل بعد ذلك بيومين من دون إبلاغ الشرطة الفرنسية عن واقعة الاغتصاب لأنها كانت "محطمة نفسيا وخائفة من الإعلان عن التفاصيل في دولة أخرى".



"فخ"

في وقت سابق قال والد نيمار لتلفزيون محلي إن الاتهامات كانت فخا وإن نجله سينشر محادثاته مع المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي لو كان الأمر ضروريا.

يستعد نيمار الموجود في البرازيل حاليا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس كوبا أمريكا الشهر الحالي.

خلفيات: