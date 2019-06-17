قناة خاصة وتذاكر إلكترونية.. كيف استعدت مصر لكأس الأمم الأفريقية؟

كثفت مصر استعداداتها لاستضافة بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم، للمرة الخامسة في تاريخها، والتي تنطلق يوم الجمعة 21 يونيو/ حزيران الجاري وتستمر حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

وشملت الاستعدادات، تجهيز ملاعب في 5 مدن مصرية مختلفة، وحشد أمنى أدي لتأجيل عرض المتهمين على المحاكم لانشغال كل قوات الشرطة في تأمين البطولة، ومنافسة احتكار قنوات "بي إن سبورت" لبث البطولة عبر إطلاق قناة أرضية "تايم سبورت" يمكن للمصريين من خلالها مشاهدة البطولة.

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التجهيزات النهائية للاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019#AFCON2019

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ويسعى المنتخب المصري للفوز بالبطولة مستفيدا من التشجيع الجماهيري بعدما منعت مصر حضور الجماهير للمباريات منذ انقلاب 3 يوليه 2013، بسبب هتافات "أولتراس" ضد الشرطة، برغم انقسام النقاد حول جاهزية الفريق فنيا ولاعبين للفوز، حيث فازت مصر في ثلاث نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006، 2008 و2010.

أبرز الاستعدادات للبطولة

سوف تنطلق مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بحضور 24 فريقا في 21 من يونيو الجاري، وتواجه مصر زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم الأفريقية يوم 21 الجاري، يمكن التعرف على جدول المباريات الكامل على موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك قائمة الفرق وترتيب المجموعات من الرابط التالي:

جدول مبارايات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019

ستقام أبرز المباريات بما فيها الافتتاح والختام في استاد القاهرة الذي افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه وكان من أكبر الملاعب في أفريقيا والشرق الأوسط في ذلك الوقت، وخضع لتجديدات كبرى في عامي 2004 و2008، وفي البطولة الحالية.

سيقوم المطرب "حكيم" بإحياء حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا، ولا يعرف هل سيشارك فيه ايضا المطرب عمرو دياب أيضا أم لا، إذ سبق لدياب المشاركة في افتتاح بطولة 1991 للألعاب الأفريقية بمصر بحضور الرئيس الأسبق حسني مُبارك بالقاهرة بأغنيته الشهيرة "بالحب اتجمعنا" والتي تم تقديمها بثلاث لغات.

وقد عاد "دياب" لطرح الاغنية ذاتها، بعد مرور 28 عامًا على هذا الحدث ولكن بتوزيع جديد ومُعاصر، لصالح إعلان شركة فودافون مع النجم محمد صلاح ما أثار تكهنات أن تكون اغنية بطولة كأس أفريقيا مرة أخرى.

تم اختيار 5 مدن في مصر لاستضافة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وهي القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس وبورسعيد.

أعلن محافظة القاهرة، خريطة للحمامات العمومية المجانية لخدمة جمهور كأس الأمم الأفريقية، ونقلت صحيفة الوطن عن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة بدأت إنشاء وتثبيت 30 وحدة دورات مياه لخدمة جمهور البطولة في الشوارع المحيطة بملعبي القاهرة والسلام.

وأشار "صابر" إلى أن الحمامات بها شاشات لعرض المباريات، إضافة إلى خدمة بيع المشروبات، والتي تُنفق عائداتها على صيانة الحمامات.

جرى افتتاح الجزء اﻷول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشمل محطات قريبة من استاد القاهرة لخدمة الجمهور خلال كأس اﻷمم اﻷفريقية.

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته ودعاه للتركيز على "القيم" واللعب النظيف".

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته بإستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. pic.twitter.com/6WU91AmT81 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 15, 2019

من أين يمكنك الحصول على التذاكر؟

استحدثت مصر نظاما إلكترونيا لبيع تذاكر المباريات، وأعلن مسؤولو شركة "تذكرتي" المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات البطولة عبر الإنترنت نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي واقتراب تذاكر المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية على النفاد.

يمكنك حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي الذي خصص منصة للمشجعين لتأمين المقاعد وسيكون على المشجعين التسجيل عبر الموقع للحصول على بطاقة مشجع لحضور البطولة.

أسعار التذاكر لجميع مباريات مصر والتي تقام على استاد القاهرة ستكون 150 جنيه للدرجة الثالثة، و400 جنيه لتذكرة الدرجة الثانية، ومن 500 إلى 800 جنيه لتذكرة الدرجة الأولى بحسب المكان، و2500 جنيه سعر التذكرة بالمقصورة الرئيسية.

أثار ارتفاع أسعار التذاكر غضبا الجماهير التي ترغب في الحضور، وجرى تخفيض أسعار المقاعد الشعبية (الدرجة الثالثة) من 200 جنيه إلى 150، ومع هذا لا يزال هناك استياء من ارتفاع اسعار التذاكر عموما، كما اشتكي مواطنون من صعوبة الحصول على تذاكر عبر الموقع الإلكتروني ومن مشاكل فنية.

تطبيق " تذكرتي " لحجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا وقع في أول يوم عمل له رغم أن الضغط مش كبير عليه لسه . أحنا ليه مصممين نعمل شغلتا على الإنترنت وأحنا مفيش عندنا إنترنت ، والمأساة دي اتكررت أكتر من مرة مع طلبة أولى ثانوي . مصر في المركز ال 131 من 133 دولة في كفاءة الإنترنت وسرعته . — Waleed El Husseini (@W_ElHusseini) May 22, 2019

الأمل في محمد صلاح

أصبحت آمال الكرة المصرية في السنوات الأخيرة معلقة في أقدام نجمها العالمي محمد صلاح، الذي بدأ مشواره مع المنتخب المصري عام 2011 مع أفول نجومية الجيل الذهبي لمنتخب مصر واعتزال أشهر نجومه الواحد تلو الآخر.

ويواجه صلاح بضغوط داخلية للتبرع لمشاريع حكومية ويهاجمه إعلاميون موالون للسلطة بسبب علاقته مع اللاعب محمد أبو تريكة الذي تتهمه السلطة بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.

سبق لصلاح الدخول في خلافات مع شركة اتصالات حكومية لاستغلال اسمه وصورته دون إذنه.

ولم يذكر موقع "ترو أفريكا" في عام 2016 أي لاعب مصري في فريق أحلامه المكون من أساطير كرة القدم في أفريقيا.

واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ كرة القدم الأفريقية، 4 لاعبين مصريين أبرزهم: ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حاليا (المركز 17)، ومحمد أبو تريكة أسطورة الأهلي السابق (18)، إضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي وعصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق.

قناة مصرية لبث البطولة:

أطلقت "الهيئة الوطنية للإعلام" – بديل وزارة الاعلام -قناة "تايم سبورت" الأرضية التي ستبث مباريات البطولة مجانا، ولكن بشراء وتثبيت هوائي رقمي داخلي بسعر 400 جنيه أو خارجي يسعر 700 جنيه وهو ما اشتكي مصريون من ارتفاع سعره، مقارنة بالاشتراك في باقة BeIN Sports التي تبلغ قيمة الاشتراك بها 20 دولار (حوالي 334 جنيه).

انا قررت اكون وطني واتفرج علي كأس الامم الافريقيه علي bien sport.. ٦٠٠ جنيه تمن الرسيفر لتايم سبورت و١٠٠ تركيبه عشان اسمع ايمن الكاشف ومؤمن عبد الغفار…!!! — فضيله المرشد السياحي (@nadim_shimi) June 10, 2019