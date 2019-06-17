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رياضة|كوبا أمريكا

شاهد: قطر تقتنص تعادلا هاما من باراغواي في "كوبا أمريكا"

16/6/2019

اقتنص المنتخب القطري، الأحد، تعادلا هاما من نظيره الباراغواياني، ونجح في العودة من تأخره بهدفين للتعادل بمثلهما، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كوبا أمريكا.

تقدم منتخب باراغواي بهدفين عن طريق أوسكار كاردوزو من ضربة جزاء وديرليس غونزالز في الدقيقتين 4 و56 من زمن اللقاء.

وعاد المنتخب القطري بهدفين عبر المعز علي وبوعلام خورخي في الدقيقتين 68 و77 من زمن المباراة.

وفي وقت سابق الأحد، تغلب منتخب كولومبيا على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر كولومبيا المجموعة برصيد 3 نقاط، واقتسم باراغواي وقطر المركز الثاني بنقطة لكل منتخب، والأرجنتين الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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