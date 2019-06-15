القضاء الفرنسي يدين "beout Q" السعودية لسرقتها بث "bein Sports" القطرية

تلقت قناة "بي أوت" beoutQ السعودية غير الشرعية المتهمة بسرقة بث قناة "بي أن سبورت" beIN القطرية، ضربة قوية من القضاء الفرنسي.

وذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية في باريس بإدانة القرصنة السعودية على محتوى القناة القطرية، واتهام شركة عربسات المدعومة سعوديا بأنها شريكة في قرصنة مع "بي آوت كيو".

ويزيد هذا من الضغوط على قناة القرصنة "بي آوت كيو" خاصة أنها تستعد للسطو على بث بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر المملوكة لشركة "بي إن سبورت القطرية" بعدما سطت على حقوق بث كأس العالم الأوربي للنساء وبطولة إيطاليا.

وتشارك أندية مصرية مثل نادي الزمالك في تشجيع هذه القرصنة عبر بث المباريات التي تنقلها "بي إن سبورت" ولكن من قناة "بي آوت كيو" المُقرصنة التي تعرض على شاشات عملاقة في النادي.

ماذا قالت المحكمة؟

قالت صحيفة "جلف تايمز" إن جلسة استماع في المحكمة الابتدائية في فرنسا وجدت أن عربسات ومقرها الرياض، كانت تنقل بطولة كأس العالم للسيدات بشكل غير قانوني على القناة المارقة beoutQ وأنه من المأمول أن يؤدي حكم محكمة الجنايات الكبرى بباريس للضغط على السعوديين لوقف هذه السرقة.

جاء الحكم الفرنسي بعد عامين من نفي إدارة القمر "عربسات" أنها كان وراء القرصنة، على الرغم من أدلة قدمتها شركات الأمن والتكنولوجيا الرقمية.

أشاد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN Media Group بهذا الحكم القانوني الأخير في فرنسا "بعدما تم حرماننا بشكل غير قانوني من اللجوء إلى القضاء في السعودية"، مؤكد السعي لمحاسبة beoutQ وArabsat بسبب السرقة اليومية للملكية الفكرية لأصحاب الحقوق.

قال: "بعد هذا الحكم لن نخوض هذه المعركة بمفردنا، وسيقف في ظهرنا ثقل المجتمع الدولي لإيقاف إيواء السعودية لهذه القناة المقرصنة وإنهاء الملاذ الآمن للقرصنة".

بالإضافة إلى الرياضة، تم اتهام beoutQ من قبل القضاء الفرنسي أنها قامت بسرقة عشرات الآلاف من البرامج التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية.

أبلغ "جون ويتنغديل"، الرئيس السابق للجنة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا مجلس العموم أن: "القرصنة الإلكترونية التي تقوم بها قناة beoutQ ومقرها السعودية، لمحتوى الفيديو والموسيقى تتسبب في أضرار جسيمة لصناعاتنا الإبداعية، وسرقة أصحاب الحقوق".

لم تصل الإجراءات التي اتخذتها المحكمة حتى الآن إلى خطوات فعليه لمعاقبة القراصنة لكن من المأمول أن يؤدي حكم محكمة الجنايات الكبرى في باريس إلى الضغط على السعوديين لوقف السرقة، بحسب "جلف تايمز".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الدوري الإيطالي، أنه اتخذ إجراءات قانونية ضد beoutQ بسبب القرصنة، كما بدأ الدوري الإنجليزي والألماني إجراءات قانونية مشتركة ضد beoutQ في المملكة العربية السعودية بسبب القرصنة.

ماذا قالت بي إن سبورت؟

قال المسؤولون عن قناة "بي إن سبورت" إن كل مباريات كأس العالم للسيدات في فرنسا تمت قرصنتها من قبل beoutQ، ولكنهم يأملون أن يكون حكم المحكمة الفرنسية ضد "عربسات" و "بي اوت كيو" اختراق قانوني كبير لبداية مساءلتهما.

ذكر بيان لشبكة "بي إن سبورتس" أن القرار الصادر عن محكمة باريس الكبرى صادق على دقة التقارير الفنية للشبكة، التي أثبتت تورط عربسات في توزيع القناة السعودية.

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